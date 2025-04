Đukanović odbrusio Đilasu: Vlast bez izbora možeš samo da sanjaš

Advokat i narodni poslanik Vladimir Đukanović žestoko je odgovorio Draganu Đilasu.

- Genije, prelazna vlada znači samo to da ti ili tvoji kadrovi iz stranke umuvate zadnjice u fotelje bez izbora. Čuj, vi ćete nekog da ograničavate? Da niste pobedili na izborima pa dajete sebi to pravo? Kako misliš da bilo kog od nas poslanika iz vladajuće većine naterate da glasamo za takvu svinjariju? Prosto je van pameti šta pišeš i o čemu razmišljaš. Jedina sreća u tom idiotskom predlogu je što si ove lažne studente ogolio, pa ako i oni pristanu da im ovo bude nekakav zahtev da se lepo zna da je sve to tvoja kuhinja. U svakom slučaju, vlast bez izbora možeš samo da sanjaš - napisao je Đukanović na društvenoj mreži Iks.

