VUČIĆ STAVIO POTPIS Odabrao mandatara i rekao: Prvi put od 1948. ćemo imati lekara na čelu Vlade (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Palate Srbija, ovo je njegova odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije.

- Mi smo razgovarali između sebe dugo o potencijalnom premijeru, već od ostavske predsednika Vlade. Pitali smo se kakve su nam to osobe potrebne, kakva lica imaju dovoljno hrabrosti ili stručnosti - rekao je Vučić.

Vučić je saopštio da je njegov predlog dr Đuro P. Macut.

- Donosim odluku o predlogu kandidata za predsednika vlade Republike Srbije. Tačka 1. Predlažem Narodnoj skupštini Republike Srbije profesora doktora Đuru Macuta kao kandidata za predsednika vlade Republike Srbije. Tačka 2. Odluku dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije. Tačka 3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Obrazloženje. Smatram da profesor doktor Đuro Macut poseduje profesionalne i lične kvalitete, posvećenost i stručnost za obavljanje funkcije predsednika vlade, a uverio me je da može da obezbedi izbor vlade. Novi predsednik vlade Republike Srbije nastaviće da sprovodi programe usmerene na podizanje životnog standarda svih građana, projekte u oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke i tehnologije, razvoja infrastrukture, ekologije, energetike, poljoprivrede, turizma, kao i u drugim oblastima od značaja za budućnost Srbije i njen napredak na evropskom putu uz očuvanje i dalje unapređenje tradicionalno dobrih odnosa i saradnje sa prijateljskim zemljama u svetu. Pred predsednikom vlade je zadatak realizacije specijalizovane svetske izložbe EXPO 27 Beograd, što će dobrim delom predstavljati investicionu osnovu u mandatu nove vlade - pročitao je Vučić.

- Veoma miran, smiren, tolerantan, trpeljiv, strpljiv i verovatno najveći stručnjak iz oblasti endokrinologije od Beča do Istanbula. Na ponos državi Srbiji, što ćemo takvog čoveka posle Blagoja Neškovića, on je bio poslednji lekar, predsednik vlade od 1945. do 1948. godine, prvi put ćemo imati lekara na čelu vlade. Pa kad ima Evropa i Evropska komisija jednog pedijatra na čelu svoje vlade, verujem da će Srbija postići velike uspehe. I ovo je čovek razgovora, razgovor je uvek blagorodan, on je izuzetno stabilan, ali i izvanredne hrabrosti i izuzetne hrabrosti koje ne odustaju od svojih stavova, bez obzira na pritiske i napade kojima je neretko bio izložen. E sad mi ostaje da to potpišem svečano - objasnio je Vučić i potpisao zvanično dokument predloga.

- Ja se sećam kad sam Anu predložio za predsednika vlade, pa hteli su u familiji da me se odreknu. A onda kad sam rekao ne može Ana više da bude, pa mnogo je, moramo da promenimo nešto, druga energija da bude. Ana je čudo, Ana je najvažnija članica Srpske napredne stranke, možda. Dakle, toliko su je zavoleli, ne, ne, ne, doveka da ostane. Takvi smo mi Srbi. Samo niko nije rekao izvini zbog toga što smo te kritikovali i napadali tada kada si tu odluku doneo. Tako da, malo strpljenja. A ovde ja mislim da svako ko je čuo ovakvu biografiju i svako ko zna o kome govorim, reći će o divnom čoveku, hrabrom, staloženom, strpljivom, trpeljivom, mislim da će uneti jedan drugi diskurs u naš javni život i da će mnogo pomoći, inače smirivanju tenzija, ali da će mnogo dobrih stvari da uradi. Mnogo dobrih i važnih stvari za našu zemlju - rekao je predsednik.

Autor: Aleksandra Aras