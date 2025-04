Dačić se oglasio nakon suspenzije Ružića iz redova socijalista

Predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras da očekuje da će funkcioner socijalista Branko Ružić poštovati odluku Statutarne komisije SPS-a da na šest meseci bude suspendovan sa svih funkcija u stranci zbog učešća u demonstracijama 15. marta u Beogradu.

- Ako su svi glasali za, ne može neko pojedinačno da menja politiku stranke svojom. To što je uradio je suprotno statutu. Stranka je kao i svaka porodica. Ovde je sve jasno, imaš takav stav, okej, to nisi smeo da uradiš. Nešto si uradio, imaćeš određenu sankciju, niko nije isključen, ostali smo svi na okupu, pa ćemo videti dalje - rekao je Dačić za TV Pink.

Istakao je da je reč o tome da je Ružić učestvovao u demonstracijama.

- On će reći da je bio u šetnji, ali to su protesti protiv vlasti. Ako je moto tih protesta krvave ruke ne možemo da idemo. Moje ruke nisu krvave. Ja nisam išao u proteste kad su možda njegove ruke bile krvave zbog Ribnikara. Moramo da budemo korektni prema svima. Ovde nisam ja u pitanju ovde su u pitanju svi u partiji. I zato ne treba te demagogije, studenti, ovo, ono - rekao je Dačić.

Dodao je da svi imaju prava na verbalne slobode, ali da neke crvene linije ne smeju da se pređu.

- Ja sam to upozoravao i upozoravam. Odluke organa more da se poštuju. Ili ćemo promeniti odluku, pa ćemo od sada svi da idemo na proteste - konstatovao je Dačić.

On ističe da partija mora da ima jednu kolonu i jedinstvenu politiku. Dodao je da nisu tačni Ružićevi navodi da se o njegovoj suspenziji nije glasalo i da je za to bilo svih 39 članova Predsedništva stranke.

- Bilo koji član, ja sada da prekršim statut stranke, Statutarna komisija će odlučivati o tom. Ali to su naša pitanja - istakao je Dačić.

Dodao je i da su netačne tvrdnje da on pokušava da utopi SPS u SNS.

- Ja sam to rekao i predsedniku Aleksandru Vučiću. SPS ima svoj jasan koncept. Mi radimo na našem identitetu. Ako koncept pokreta, koji on ima, je takav da mi ne možemo da zadržimo identitet, mi siguro nećemo biti u tom pokretu. Znači, to nikakve dileme nema. Ali o tome će se razgovarati 28. juna i o svemu ostalom - rekao je Dačić, dodavši da su prioriteti SPS jačanje identiteta stranke, kadrovsko jačanje, programsko jačanje, organizaciona jačanje, poštovanje odluka organa.

Autor: Aleksandra Aras