Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da na današnji dan sve osnovne škole u Srbiji rade i da ne postoji nijedna jedina osnovna škola koja je u blokadi.

Ona je istakla da je situacija i u srednjim školama dramatično bolja, te da samo 36 srednjih škola ne radi, što je jako mali deo.

„Danas je prvi dan, otkada je krenuo čitav ovaj haos da nijedna osnovna škola nije u totalnoj obustavi! Sve osnovne škole u Srbiji rade i vratile su se nastavi! Dakle, na ovaj dan, ovog ponedeljka, sve osnovne škole u Srbiji funkcionišu! Ponegde jedan deo nastavnika ne radi ili su časovi skraćeni ali ono što je najbitnije sve škole drže nastavu, deca su se vratila u klupe", rekla je za TV Hepi.

Što se srednjih škola tiče, i tu je situacija dramatično bolja – samo 36 srednjih škola je u totalnoj obustavi!

"To je jako mali deo ali ja još jednom pozivam direktore tih škola, nastavnike u tim školama i one roditelje koji su za obustavu i pritiskaju prosvetne radnike da ne odustanu od blokada, da se vrate na nastavu. Šta radite toj deci? To je dva procenta škola. Svi ostali rade, uče, idu u školu. Nažalost, to je to odricanje od odgovornosti i nešto što ne sme biti karakteristika prosvetnih radnika. Ja ne vidim zašto srednje škole ne rade“, navela je predsednica parlamenta.

"Još jednom da svi znaju, totalna obustava u Srbiji nije po zakonu. Vi možete da budete u štrajku, što znači da držite časove od po 30 minuta. Osnovno obrazovanje u Srbiji je ustavom obavezno i vi ne možete deci to uskratiti“, pojasnila je Brnabić.

Ona je pozvala i sve građane na skup u subotu u Beogradu, pod nazivom Ne damo Srbiju.

"Da kažemo da želimo mirnu, stabilnu, jaku Srbiju. Da se vratimo sebi, da pokažemo da želimo Srbiju bez nasilja, bez terora, da pokažemo da je vreme terora gotovo. Okupimo se svi i pokažimo da postoje i ljudi koji misle drugačije, pokažimo da je to Srbija, Srbija koja mora da radi i ide dalje. Biće sjajan skup, dosta sadržaja i pozivam sve građane da dođu“, poručila je Brnabić.

Autor: D.B.