Petrov ocenjuje da nisu problem "studenti blokaderi" već oni koji su politički angažovani, a koji su se nadali nekoj poziciji u Vladi.

Dr Vladan Petrov profesor sa Pravnog fakulteta kao i sudija Ustavnog suda istakao je danas za Novo jutro da studenti koji su u plenumima, odnosno najužem jezgru plenuma - su studenti koji zaslužuju naziv "blokaderi". I to, zajedno sa profesorima koji su politički angažovani, odnosno, profesorima koji su priželjkivali da dobiju neku poziciju u Vladi.

- Ono što je očigledno je to, da smo, umesto u fazu racionalizacije, neminovno ušli u fazu nestrpljenja. Ja sam to očekivao u januaru... Oni to traže od uprave Univerziteta kojom ni oni nisu sad zadovoljni. Oni su u prvim mesecima dobili "pristajanje" neko stanje koje nije normalno... Onda smo se na to navikli, osim nas nekoliko koji pokušavamo da objasnimo da je to nenormalno. Sada smo pred formiranjem nove vlade i sada i oni više nisu zadovoljni. Pasivni odnos Univerziteta je prisutan... - rekao je Petrov.

Kako kaže, studenti u blokadi se varaju, i oni su od uprave Univerziteta dobili najviše što mogu.

- Oni su uradili najviše što mogu. Prave se da nisu nadležni, da ćute, da se bezobrazno ne odazivaju medijima, i još bezobraznije, što je civilizacijski zločin, je to što se ne obaziru na apele drugih studenata. Ako ne na ove u parku, i ostale. Rektor Đokić se ne krije iza studenata... Ali ne studenata blokader, već onog dela koji su politički aktivisti - rekao je on.

Petrov je potom otkrio da je na fakultetu viđao svoje izlepljene karikature, što, kako dodaje, uprava nije smela da dozvoli.

- Jedna službenica mi je rekla da se ne sekiram, da je skinuto. Ja sam rekao da to nije smelo da se dozvoli. To ne sme da se desi nijednom profesoru. Makar bih ja mogao po privatnoj tužbi, ali neću, ali treba da se reaguje. To je suštinska nemoć. Videli smo špalir od pre sedam dana. To je sramno da se dešava - rekao je potom.

Autor: D.B.