Studenti blokaderi navodno su planirali teroristički napad na Aerodrom Nikola Tesla, a prema najnovijim saznanjima, imaju svoje ljude i u kontroli leta.

To se može čuti na snimku koji je navodno nastao na sastanku u amfiteatru na Medicinskom fakultetu. Ukoliko se ovaj plan ostvari, to je samo još jedan pokazatelj da se blokaderi sve više opredeljuju za nasilne akcije koje mogu imati opasne posledice po celo društvo.

Na skandaloznom snimku se vidi i čuje kako dvadesetak do tridesetak golobradih blokadera planira teroristički napad na aerodrom. Tu se detaljno planira zauzimanje aerodroma i blokiranje kontrole leta.

SKANDAL NEVIĐENIH RAZMERA! Blokaderi planiraju teroristički napad na aerodrom! pic.twitter.com/DbeiXMTKX4 — Silvana (@Silvana71376830) 07. април 2025.

Bivši obaveštajac Božidar Spasić je rekao da napad koji se priprema predstavlja klasičan teroristički napad.

- Ovo je zaprepašćujuće, sledeći je pad aviona. To može dovesti do velikog broja žrtava. Ovo više nije ni blokada, ni pobuna...ovo bi blokiralo komplet letove za Evropu- rekao je Spasić, koji je uveren da će nadeležni organi obaviti svoj posao.

- Ja mislim da će država reagovati odgovorno i da će preduzeti odgovornost. Ovde se pokazuje njihov ekstremizam- Zoran Spasić, Predsednik Centra za bezbednost i međinarodnu politiku.

- Ja sam tek sad uspeo da se informišem. Jednostavno tužilaštvo i sud ne reaguju na vreme - rekao je Ljuban Karan.

- Krivično delo podrivanja i podsterkavanja, ovi mladi ljudi dolaze spolja, nema nikakve dileme. Sigurno postoje neki dokazi da ovi ljudi kontaktiraju sa nekim iz inostranstva. Mora se reagovati na njihova ponašanja ako se ide u pravcu ukidanja državnih institucija, oni ometaju životno važne institucije, sad hoće da obaraju avione sa putnicima. Krenulo se u oizbiljne terorističke akcije i oni jednostavcno hoće primenu sile od strane države. sad razumem predsednik Vučića. Oni hoće da ga prikažu kao diktatora. Dolazimo u fazu kada država mora da reaguje, to su naši ljudi koji moraju da budu slobodni. Ako sad država ne reaguje izgubićemo je. Stvari su veoma ozbiljne kad smo dozvolili da oni hapse- dodao je Karan.

- Nije predsednik taj koji tuži. Tereba da reaguje tužilaštvo i sud. Imamo Majića koji sve pušta tako će i ove da puste- dodao je Karan.

- Došli smo u fazu kada građani očekuju da država uradi onbo što bi bilo koja civilizovana zemlja trebalo da uradi- rekao je Krstić.

- Jesu ove zamisli veoma opasne meni nije jasno, ako ima nasilnih elemenata država bi morala da reaguje- rekao je Miroslav Bjegović stručnjak za bezbednost.

- mene zabrinjava zašto uvek neko zamišlja da može proići nekažnjeno. Ja cenim neke želje i htenja da bolje funkcionišu neke institucije. Nasiljem doći do vlasti je nepoželjno i nije normalno ni u jednoj državi sveta. Ako se ovako nešto nastavi, država mora da reaguje u skaldu sa Ustavom i zakonom. O tome više ne treba imati dvojbe. Ovo je jedini primer gde je država trpeljiva pet meseci. To su sve punoletni građani, to što je neko student, ne znači ništa- rekao je Bjegović.

- Međunarodna obaveza je zaštita avio saobraćaja. Sabotirate nešto što ne biste smeli da radite, ovo je zaštićen objekat. Ovde nije reč o izrazu nekakvog nezadovoljstva. Vi kada protestujete da se vaša poruka čuje. Kada podatke posložio je u deo nekog plana- rekao je Darko Obradović.

- Mi moramo da vidimo šta je sledeće. Ovo je samo jedna od kritičnih faza. Ovde imate gomilu laži koji idu u nekom ciklusu. Oni žele da unište reputaciju ove zemlje, ekonomsku bezbednost, a ovo je dokaz da žele da nas prikažu kao državu koja nije u stanju da vodi računa. Zna se šta je zakonit protest. Kad smo kod DSS-a, vaše ideje moraju biti demoktratskim ciljevima. Ovde dolazimo do ogromne političke nekulture. Kada govorimo o Medicinskom fakultetu, razlog je izbor upravo čoveka koji je lekar. Svako ima pravo na svoje nezadovoljstvo, ali proteste moramo vratiti u zakonske okvire- dodao je Obradović.

- Ovo nije samo pretnja za nacionalnu bezbednost, ovo je pokušaj državnog udara. Ovde imate napad na vitalnu instituzciju. Ovi ljudi ne udaraju samo na državu već imate udar i na građanje- dodao je Zoran Spasić.

- Neko cilja na Medicinski fakultet. Neko nam udara na zdravstvo- dodao je Spasić.

Prema poslednjim informacijama sa Informera mladić koji je dostavio snimak je podvrgnut maltretiranju.

- Ako ga muče i maltretiraju, policija mora da uđe i da reaguje. Zašto ove koji blokiraju kontrolu leta zovemo blokaderi, oni su teroristi- rekao je Ljuban Karan.

- Ja uporno pričam o delu podstrekavanja i organizovanja nasilja u državi. To su krivična dela za koja postoje velike kazne. Ljudi prete pred kamerama ubistvima. Oni dobijaju kazne koje su više podsticajne. Ova institucija i napad na Kontrolu leta predstavlja čist terorizam. Životi putnika su ugroženi. Kontrolu leta ne može svako da radi. to su stresna zanimanja, skoro kao piloti, oni već imaju stresan posao i sad ih neko dodatno maltretira. Ako mi nemamo slobodne koridore za prelet, nama će to biti ukinuto. Toi je velika opasnost za državu. To su nedopustive stvari. Kakva naša budućnost ti studenti- rekao je Karan.

Bjegović se nadovezao.

- Naš sistem bezbednosti štiti ljude. Oni sad ovde donose odluku da mogu da ugroze specijalne strukture. Ovo delovanje je instruisano stranim faktorom kako aktuelna vlast nije u stanju da zaštiti takve objekte, oni stvaraju klimu da građani razmišljaju da postojeća vlast nije u stanju da obezbedi sigurnost i bezbednost- rekao je on.

- Pa aerodom je jedna uspešna vizija Aleksandra Vučić, to je bila rupa bez dna, a sad je aerodrom za ponos, koji ima direktene letove do Kine. Takođe Air Serbia postala je najbrže rastuća kompanija- rekao je Obradović i dodao:

- Jedna uspešna investicija je napadnuta .Ovde bi se jedino opravdalo kada bi sindikat obustavio rad. Ovo je ključno kako ćenmo napraviti razliku između političkih i građanskih protesta. Ovo je politička meta, ovde nemna priče o studentima. Ljudi koji rade na aerodromu su ljudi koji ne zavise od političkih uverenja. Ovde se ide na napadanje na uspehe koje niko ne može da ospori- dodao je Obradović.

- Ovo je samo apel da se što hitnije reaguje! - dodao je Zpran Spasić.

- Pre svega nekoliko meseci mi smo dobili investicioni rejting. Zašto neko cilja na ono što nas cilja snažno u budućnost. Njima je to cilj da nas vrate u ono vreme kada se loše živelo. Ovo je ekstremnističko delovanje, napad na Srbiju. Svi zahtevi su im ispunjeni, napad na aerodom je oblik terorističkog delovanja. Vi hoćete da ugrozite vašu zemlju i da ugrozite bezbednost ljudi. Vi hoćete da padne krv i to sve vreme hoćete. Naši građani trpe siledžijsko ponašanje- dodao je Spasić.

- Oni su sada pokazali da ih samo zanima nasilna smena vlasti. Njih nikakvi zahtevi nisu zanimali. Oni su spremni da žrtvuju maloletnu decu. Oni nisu izvceli svoju decu već svoju decu huškaju da bi dobili stolice- dodao je on.

- Kada je god bila neka opasnost koja je mogla da se pretvori u sukob Albanci su gurali tuđu decu u prvi plan. Od albanskih struktura je sve krenulo, a ko ih finansira, pa albanska narko mafija. Neće se ovo samo rešiti- rekao je Bjegović.

- Ako ne budu sankcionisani i sprečeni, trpi ekonomija, trpe građani. Naš sistem može odreagovati na ovakve pretnje. Mnogo stvari ne izlazi u javnost. ONi svi koji zagovaraju pretnje, popdležu sankcijama kao i mi svi. Pravovremena reakcija može doneti poboljšanje- rekao je Bjegović.

- Pre svega mi je bilo šokantno što je to Medicinski fakultet. Sad je užasnije od svega što oni umesto da uče anatomiju, neki tu sede i planiraju teroristički napad i gledam to kao horor film. Ovo je realnost na žalost- rekao je Nebojša Krstić, marketinški stručnjak.

- Posledice su nesagledive, to je užasavajuće i to je trenutak kada država prestaje da ima bele rukavice i država treba da prestane da bude tolerantna. Ovo je trenutak kada Srbija mora da reaguje kako bi reagovala bilo koja civilizovana i demokratska zemlja. Nebitno ko planira upad, nema izvinjenja ni za njih ni za medije koji će da preokrenu ovu priču. Treba podsetiti da su i njihovoi građani u tranzitu i nalaze se u tim avionima - rekao je Krstić i dodao:

- Ako su ovo studenti medicine, ovo sve deluje nategnuto i sigurno je da ih neko instruiše- rekao je Krstić i dodao da već na društvenim medijima tagertiraju mladića koji je zarobljen.

- Ovo sve dobija političke obrise, ne možete zagovatari kjao politička partija nešto što je nezakonito. Sve je počelo mnogo rannije blokadama i lažnim vestima. Uvek imate neodgovorne. Ovdee je problem što politički akteri koji učestvuju u nečemu nemaju pravo da se kriju iza studentata u blokadi - dodao je Obradović.

- Radikalne planove neko ubacuje među ove ljude. Ovo liči na loše osmišljene operacije- dodao je Obradović.

Ni na RTS-u kao ni na medijima Dragana Šolaka ovo nemamo kao informaciju.

- Ovo će biti spinovano na Šolakovim medijima. Oni predvode događaj kordinišu, oni se svih ovih deset godina ponašaju kao koordinatori svih ovih dešavanja.

U program se uključio i Dragan J. Vučićević.

- Mi smo došli do ekskluzivnih snimaka kako teroristi planiraju teroristički napad, mi imamo audio i video snimak gde oni na Medicinskom fakulteta planiraju kako da otmu Kontrolu leta. Imamo snimak 20 minutakoji pokazuje da oni imaju svoje ljude u kontroli leta, rekli su da su svi kontrolori leta njihovi. Oni treba da budu pohapšeni, ono što oni rade je terorizam. Ovo dokazuje da iza njih stoje opasniji i moćniji krugovi nego što smo mi svesni. Oni koji učestvuju na plenumima kojki su shvatili da je to opasan krinminal, jedan od njih je snimao, a onda su ga zarobili i počeli su da ga muče i vezali su ga. Ovo nije preterivanje. Ono što oni imaju indekse, što su studenti je terorizam. Oni dogovaraju da zauzmu kontrolu leta, da blokoraju kontrolu leta. neko se igra sa tim , pokušava da se igra sa tim tako što ugrožava živote. Sva saznanja koja imamo prosledili smo nadležnim državnim organima i očekujemo da reaguju. Šolakovi mediji optužuju Informer i Pink kako ih prisluškuju. Neki imaju ideju da se bave opasnim terorirtičkim planovima. Ovo je jako ozbiljna opasnost. Hvala vam što prenosite ovu vest, vellika opasnost se nadvila nad Srbijom , ovo je ogoljeni terorizam. Država mora da se ozbiljno pozabavi ovim- rekao je Dragan J. Vučićević za TV Pink.

- Kako bi smo opravdali ovo, šta ako se sruši avion. Kad kažem država mora da reaguje ali tu mora ne državni vrh nego sve institucije- rekao je Karan.

- Ako je nečiji život u opasnosti, tu policija mora da reaguje- dodao je Krstić.

- Ja očekujem da sada pokažemo da imamo državu jer kako je rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pokazali smo da imamo demokratiju. Ajde sada da pokaćemo da imamo državu- dodao je Karan.

- Bez aktivnosti stranih službi sve ove aktivnosti ne bi imale ovako odjeka. Ove aktivnosti su ciljane tamo gde treba. Oni žele da poljulčjaju aktuelnu vlast. Bilo je više puta reč o tim stvarima- rekao je Bjegović.

Sad više nije kako je došalo do plana već ko je izneo plan u javnost i ko je u njihovom društvu snimio takav snimak.

- Oni koji se uzdaju u uzbunjivače, sada ne priznaju ulogu jednog odgovornog pojedinca. Mi ne znamo da li je on slao i drugim medijima snimak. Sad taj isti čovek koji je sprečio haos je u opasnosti. Sad se licitira ko bi to trebao biti. Kače se slika, a šta ako to nije to lice. Mi ne znamo ko je snima poslao Informeru ali na društvenoj mreži Iks taj čovek se etiketira, a sutra može da nastrada kad izađe na ulicu- rekao je Obradović.

- Svaki građanin Srbije ima obavezu da u ovakvoj situaciji obavesti nadležne organe. Ako dođeš do saznanja da nešto može da se desi, a to ne prijaviš ti si saučesnik- rekao je Krstić.

- Jedna od preventivnih mera za raskrinkavanje jeste obelodanjivanje. Mešutim ovde ostaju praznine, ovo treba da dobije epilog, zaokruženu priču. Da nije biloi nekoliko hrabrih pojedinaca, ne bi se mnogo toga znalo. Mislim da treba ohrabriti mnoge ljude da izađu sa saznanjima i da se ljudima daje pravo na istinu- rekao je Obradović.

-Nema tolerancije, sve je opasno i nepredvidljivo. Kako smo došli na to. Mi ćemo ovo platiti manjkom investicija- rekao je Obradović.

- Kada je u pitanju vazdušni saobraćaj i teroristička pretnja morate ići ispred situacije. Vi imate u vazduhu komplikovanu situaciju i bez terorističke namere. U svetu se oni sude za planiranje i opokušaj terorizma. Neka sud kvalifikuje delo. Oni ovde ne smeju da ostanu na slobodi. Treba videti ko je rekao da imaju svog čoveka u kontroli leta. Njega treba ispitati. Što se tiče ovog čoveka, njega niko ne sme da maltretira- rekao je Karan.

- Osnovni smisao opozicije je nasilje i oni to ne kriju. Ovde imate čoveka koji se hvali da se finansira spolja. Opozicija je na prethodnim izborima usmerila kampanju kao mržnju prema predsedniku Vučiću- rekao je Spasić.

- Sprečenoi je veliko zlo, a dečko koji je to sprečio umesto da je heroj on je meta kao što će to biti i njegova porodica- dodao je Spasić.

Autor: Jovana Nerić