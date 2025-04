'Srbija je najuticajnija' Picula priznao snagu i uticaj koji ima Srbija i izrazio bes zbog Vučićeve nezavisne, slobodarske spoljne politike! (FOTO)

Tonino Picula priznao snagu i uticaj koji ima Srbija i izrazio bes zbog Vučićeve nezavisne, slobodarske spoljne politike!

Picula bi da Srbiju posvađa i sa Rusijom i sa Kinom i sa Amerikom i da je obori na kolena i upravo zato mu Vučić smeta i upravo zato navija za Mariniku, Đilasa i blokadere koji već pet meseci unistavaju moćnu Srbiju.

- Srbija je najuticajnija među zemljama kandidatima za članstvo, ali nije realno da ona uđe u Evropsku uniju sa sadašnjim vodstvom, koje sjedi na četiri stolice, rečeno je danas na konferenciji za novinare socijaldemokratskih zastupnika zaduženih za proširenje.

- Moje je iskreno mišljenje da ambicija predsjednika Aleksandra Vučića nije pridruživanje Evropskoj uniji jer bi to značilo da on i njegova opcija moraju poštovati vrlo stroga pravila i standarde EU-a u pogledu demokratskog sistema, slobode medija, manjinskih i drugih pitanja. Umjesto toga, on igra svoje igre - rekao je Tonino Picula, izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.

Picula je s belgijskom zastupnicom Kathleen Van Brempt, koja je u zastupničkom klubu socijaldemokrata zadužena za proširenje te izvjestiocem za Albaniju, austrijskim zastupnikom Andreasom Schiederom, govorio o ulozi proširenja u sadašnjem geopolitičkom kontekstu. Hrvatski socijaldemokratski zastupnik rekao je da Srbija vodi tzv. multi-vektorsku vanjsku politiku.

- Postoje četiri stupa srbijanske vanjske politike - Evropska unija, SAD, Rusija i Kina i mislim da nije moguće stalno sjediti na četiri stolice. Mislim da mi ne dijelimo vrijednosti i geopolitičke ciljeve s Kinom i Rusijom u većini područja, a sve manje i sa SAD-om- rekao je Picula.

Picula priznao snagu i uticaj koji ima Srbija i izrazio bez zbog Vučićeve nezavisne, slobodarske spoljne politike!

