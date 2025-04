Snimak i strašni plan plenumaša osvanuo je na društvenim mrežama zahvaljujući hrabrom Vojinu Lazareviću koji je obelodanio podli plan nekolicine!

Lazarević je za TV Pink i voditeljki Gordani Uzelac objasnio kako funkcionišu plenumi na Medicinskom fakultetu, kao i torturu koju je doživeo jer su shvatili da je usnimljeno sve što je tada rečeno.

PLAN AKCIJE

- To je bila njihova veika akcija koju žele da odrade. Ponose se na to. Ja sam uhvatio i snimi, jer nisam mogao da verujem šta pričaju, šta rade i čime se bave - rekao je on, a na pitanje šta je želeo da postigne snimkom, on je istakao da je u pitanju želja da narod vidi šta se dešava.

NAPAD NA NJEGA

- Oni su rekli da neću moći da izađem sa fakuteta, a ja sam rekao da ću pozvati policiju ako to urade. Oni su potom na plenumu izglasali da me izbace. I kada sam izašao neki su aplaudirali, neki vređali, pretili. Ja sam njima rekao da će Srbija pobediti i podigao tri prsta - rekao je Vojin.

- Mojoj porodici se preti putem društvenih mreža i to je ono jedino što me plaši. Jer se ja ponosim ovime, i ponovio bih isto. Plaši me što se preti mojoj majci, ocu. sestri - rekao je potom.

Spašeno je hiljade života, napomenuo je Vojin.

- Neka se samo postave u situaciju da su oni u avionu, da je neko od njihovih porodica u avionu - rekao je na kraju.

- Da su znali ne bi me nikada pustili da uđem - podvukao je Vojin.

Autor: D.B.