Maja Popović: Miodrag Majić ponižava svoje kolege i celo pravosuđe

Maja Popović, ministarka pravde, rekla je da je sramna izjava sudije Miodraga Majića na „N1” kojom ponižava svoje kolege i celo pravosuđe.

- Nejasno je zašto do sada nije tražio da bude razrešen sudijske funkcije kada živi „u otetom društvu”. Pitam se da li je sudija Majić barem pokušao da zaštiti svoje kolege, da li je digao glas protiv nezakonitosti i protiv nepravde tokom katastrofalne reforme pravosuđa 2009. godine, kada je 837 sudija bez ikakvih kriterijuma za noć ostalo bez posla. Tada je vršena politička selekcija nezakonitim reizborom sudija što nedvosmisleno potvrđuju kasnije donete odluke Ustavnog suda. Kao što svi znamo država je morala zbog takve reforme pravosuđa da plati naknadu štete u iznosu od 44,4 miliona evra - kazala je Popović i dodala:

- U vreme te katastrofalne reforme, koja je bila poražavajuća za sudijsku profesiju, napredovanje sudije Majića direktno iz opštinskog suda u apelacioni sud, uz dobijanje dvostruke plate za postupanje u Odeljenju za ratne zločine bilo je izgleda više nego dovoljno da Majić ne glumi nezavisnog sudiju kao što to čini danas baveći se politikom, iako mu Ustav i zakoni to izričito zabranjuju. Kako to da tada nije imao dužnost da se suprotstavi i progovori o onome što se događa?

Ministarka ističe da je licemerje odlika slabih, a ne hrabrih.

- Sada profiter takve reforme gotovo svaki put u javnosti istupa kao političar te je svoju sudijsku funkciju zanemario i uplivao duboko u političke vode. Sve to nije razlog da svoje kolege omalovažava, jer Srbija itekako ima stručan kadar i među sudijama i među javnim tužiocima, koji svoj posao rade odgovorno, savesno i u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije - zaključila je Popović.