Mesarović: Miloš Jovanović Francuz nastavlja sa širi govor mržnje

Ministarka privrede Adrijana Mesarović kaže da sramotno utrkivanje blokadera u tome ko će više da slaže i ko će umobolniju nasilnu akciju da sprovede.

- Sramota kako se oni bukvalno utrkuju u tome ko će više da slaže i ko će umobolniju nasilnu akciju da sprovede. Tako “čuveni” Miloš Jovanović Francuz poziva na „blokade aerodroma i rafinerija“. Vajni pravnik nastavlja sa širi govor mržnje koji podstiče na nasilje i ugrožavanje javnog reda. To je najopasnija retorika. To je retorika najneodgovornijih političara! - navela je Mesarović i dodala:

U demokratskom društvu se ne vlada pretnjama, ucenama i blokadama, već putem institucija, na osnovu izborne volje građana. Pozivi na haos, na blokiranje vitalne infrastrukture, nisu ništa drugo do igranje s životima građana i destabilizacija temelja društva koje se trudimo da izgradimo na pravdi, miru i razumu.

- Još je strašnije to što Miloš Francuz zloupotrebljava svoju akademsku poziciju da bi podsticao mlade na konflikt, anarhiju i nered. Blokiranje aerodroma? Rafinerije? Pa to su metode terorista. To nije građanska neposlušnost — to je opasan i prljav plan za destabilizaciju državu. Neće im proći! Srbiji su potrebni mir i stabilnost, ne ratni pokliči! Neće uspeti da nas zaustave! Pobediće Srbija! - istakla je Mesarović.

Autor: Snežana Milovanov