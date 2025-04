PETKOVIĆ: Sve vreme u centru Beograda pumpaju za Aljbina Kurtija, zastrašivanje Srba i hapšenja po tajnim spiskovima kako bi ih oterali s Kosova

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je, povodom poslednjeg hapšenja 16 Srba - hodočasnika na Kosovu, izjavio da je to udar na SPC i na vernike, zbog toga što sve veći broj njih odlazi i posećuje manastire na Kosovu. On je naveo da je cilj zastrašivanja i hapšenja da se Srbi oteraju, a srpski pravoslavni manastiri zatvore.

Petković je, na TV Informer, rekao da su hapšenja „na svakom koraku“ veliki problem sa kojim se Srbi na Kosovu suočavaju, a posebno Srbi koji dolaze iz centralne Srbije u želji da posete manastire, kao i interno raseljeni koji su morali da napuste svoja ognjišta 1999. godine i kasnije, naročito iz Metohije.

„Hapse ih na svakom koraku, posebno ako pređu administrativnu liniju“, upozorio je Petković i dodao da su hodočasnici koji su nedavno uhapšeni, išli u posetu Visokim Dečanima i Bogorodici Ljeviškoj - da obiđu svoje svetinje na šta imaju pravo.

Podsetivši da su uhapšene dve grupe Srba, četvoro u Đakovici i 12 u Prizrenu, kojima su u gepeku pronašli makaze za orezivanje voća i dva nožića za privatnu upotrebu, Petković je istakao da je Priština od toga napravila medijsku priču i spin da je reč o terorističkom aktu i da su ti ljudi „maskirani Srbi koji su glumili da su hodočasnici“.

„Ko bi išao u Đakovicu, i u taj deo Kosova i Metohije, da ima bilo kakve veze sa bilo čim? Zdrav razum govori da je reč o čistoj izmišljotini“, jasan je Petković.

To je, podvukao je, udar na SPC i vernike i zbog toga što veliki broj ljudi, sve veći, odazi i posećuuje manastire na Kosovu, navodeći kao primer da se dešava da na liturgiji tokom nedelje u Visokim Dečanima bude i 500 ljudi.

„Njih to nervira, što je živa crkva, što se Srbi i dalje bogu mole na KiM. Ovako im se šalje poruka, u želji da ih zastraše, da svako ko razmišlja o poseti manastirima, pomisli da bi mogao da prođe isto… Kao i za rasenjene, koje hapse za navodne ratne zločine, pa ih onda puste. Zastrašivanje na svakom koraku, hapšenja po tajnim optužnicma i spiskovima, sa ciljem da oteraju Srbe i zatvore manastire. Sve je to igra Aljbina Kurtija sa namerom da se dodatno isprovocira Srbija i Srbi na Kosovu, ne bi ili izazvali njihovu neprimerenu reakciju, kako bi Priština upotrebila još veću silu“, rekao je Petković.

Srbi koji pešače ka Beogradu svima dele lekciju iz patriotizma

Petković je Srbe koji su sa Kosova pošli pešice put Beograda, kako bi pružili podršku predsedniku i državi Srbiji u nastojanju da se sačuva i zaštiti od svega što se dešavalo proteklih pet i po meseci, u cilju „rasrbljavanja zemlje“ - nazvao srpskim herojima.

On je naglasio da ti momci pokazuju ljubav prema svojoj državi, koja je i pored svega, sve jača, pešačeći svakog dana više desetina kilometara.

„Tim pešačenjem daju svima lekciju iz patriotizma, svima drže čas iz morala. Ako neko zna šta je država i koliko je Srbija važna, to su Srbi na Kosova i Metohije. Bez države Srbije naš narod na KiM ne bi mogao da opstane, a to zna svaki Srbin koji tamo živi. Zato je itekako važno što su krenuli na ovaj put i po kiši, snegu da pokažu da ne daju svoju državu Srbiju. Neće da daju na svoj opstanak, ne daju da niko ugrozi njihovu budućnost i budućnost njiihove dece“, podvukao je Petković.

Istakao je da ono što oni čine, predstavlja inspiraciju za ogromnu većinu u centralnoj Srbiji koji podržavaju pokret za narod i državu, da se svi u slozi, miru okupimo oko jednog srpskog barjaka, naše trobojke i stanemo u odbranu naših vrendosti, naše države Srbije, koja je bila napadnuta.

„Upravo ovi momci koji više od 25 godina trpe teror režima u Prištini najbolje znaju šta znači država Srbija, tamo se najbolje oseća pulsiranje naše države. Krenuli su da podrže Aleksandra Vučića u nameri i ideji da sačuvamo našu zemlju. Sviraćemo kraj Obojenoj revoluciji. Ako neko razume šta znači kada se napadaju institucije su Srbi na KiM. Njima su srpske institucije sve. Svi fakulteti na KiM rade normalno, jer tamo ljudi znaju da ne smeju da idu na svoje institucije. Onaj ko gazi srpske institzucije i zatvara je Aljbin Kurti, a u centralnoj Srbiji blokaderi“, ukazao je Petković.

On je kazao da Aljbin Kurti podržava one koji napadaju institucije države očekujući da će nasilno mimo izbora doći na vlast pa da sa njima šuruje i dogovora sve što nikada neće dobiti od Vučića, a to je priznanje nezavisnosti.

„Moramo da imamo snažiju državu da bi zastsitili Srbe na KiM“, podvukao je Petković.

Kritikovao je što su ti Srbi koji doživljavaju pakao od režima Kurtija, koji na svakom mestu sprovodi teror nad Srbima sa namerom da stvori etnički čist prostor na Kosovu, sada u svojoj Srbiji suočeni sa blokaderima i medijima, kako je dodao, „grupe za pritisak“.

„Sve vreme u centru Beograda pumpaju za Aljbina Kurtija“, istakao je direktor Kancelarije za KiM.

Kako će Rašić da brani interese Srba, kad je mandat u parlamentu dobio albanskim glasovima?

Petković je, u susret konstituisanja kosovskog parlamenta, ponovio da je od trenutka raspisivanja izbora Kurti učinio sve da proba da zabrani postojanje, a onda i učešće Srpske liste u tom procesu.

„Kada mu to nije pošlo za rukom, usledili su pritisci, a onda su u srpskim redovima uspeli da pronađu Srbe, koji su više okrenuti Prištini nego Beogradu, da ulaže u njih ne bi li neko od njih ušao u parlament i da da onda sa podobnima formira vladu. To je uradio sa Rašićem i Arsenijevićem i durigma. A, onda je Kurti rekao da oni nisu mogli i više, jer su bili pod pritiskom Srbije“, rekao je Petković.

Naveo je da je Rašić, koji je i na čelu ministarstva za zajednice i povratak, koristio sva moguća sredstva, jer mu je sve bilo na raspolaganju, pa je i potkupljivao Srbe.

I pored svega toga, istakao je Petković, Srpska lista je uspela da osvoji 40.000 glasova, što je samo 4.000 glasova manje nego 2021, imajući u vidu da je 20 odsto Srbi u međuvremenu moralo da napusti Kosovo.

„Srpska lista je zapravo osvojila 10 mandata, u svim srpskim sredinama je prva, ispred svih. U Dobrotinu, rodnom mestu Nenada Rašića, pobedila je Srpska lista. Ta Rašića su glasali u sredinama gde nema Srba. Kako će Rašić da bani interese Srba, kada je mandat dobio albanskim glasovima“, upitao je Petković.

Autor: Pink.rs