Vulin: EU i bošnjačko rukovodstvo moraju da poštuju Srpsku, ako im je stalo do mira i stabilnosti (VIDEO)

EU i bošnjačko rukovodstvo moraju da povuku korak nazad, moraju da shvate da ako im je stalo do stabilnosti i mira moraju da poštuju Republiku Srpsku, izjavio je potpredsednik Vlade RS u tehničkom mandatu Aleksandar Vulin.

"Ne možete vi 49 posto svoje teritorije da proglašavate remetilačkim faktorom. Kakvu Bosnu hoćete ako nećete uspešnu Republiku Srpsku? Kako mislite da imate uspešnu BiH ako Srbima u BiH, u Republici Srpskoj zabranite da samostalno donose zakone i odlučuju u okviru svojih nadležnosti", upitao je Vulin u Novom jutru TV Pink.

Istakao je i da je Evropska unija ta koja ima apsolutnu odgovornost kada je u pitanju mir i stabilnost na ovom prostoru odnosno u Bosni i Hercegovini. "Srbija i Srbi u Republici Srpskoj daju sve od sebe da se sačuvaju mir i stabilnost. Ali neće moći to da urade bez Evropske unije. Za sukob i nesreću u BiH dovoljan je jedan ali za mir i dogovor potrebno je najmanje dvoje. EU je postavila visokog predstavnika, ona zna kako ga je postavila, ja ne mislim da je on legitiman pošto nije ispoštovana procedura a forma je suština, tako je bar u medjunarodnim odnosima, ali ona mora da pokaže da joj je stalo do mira."

Komentarišući zahtev Komšića i Bećirovića da EUFOR omogući hapšenje Dodika potpredsednik Vulin je ocenio da je situacija u BiH veoma opasna i svi treba da budu veoma zabrinuti.

"Ja ih stalno pozivam da razmisle još jednom. Ta nesreća koju oni prizivaju se neće desiti ni Berlinu ni Parizu, desiće se Sarajevu, Banjaluci, gradovima u BiH. Nemojte to raditi. Stranci će otići a mi ćemo zauvek ostati jedni kraj drugih, to ne može da se promeni."

Na opasku voditelja da ima onih koji žele da Srbija napusti Srpsku Vulin je rekao da je jedan od razloga zašto je pokrenuta obojena revolucija napuštanje Republike Srpske. "Da je Srbija potonula u gradjanske sukobe na ulicama pa kako da pomogne Srpskoj? Sreća pa smo to izbegli i kao što vidite, zahvaljujući predsedniku Vučiću i većini gradjana Srbije možemo da branimo Srpsku i čuvamo Srpsku. Jedan od razloga što je sve ovo pokrenuto je da se Srbija toliko oslabi da ne možemo da sačuvamo Srpsku, da ne možemo da izdržimo pritisak i da uvedemo sankcije RF i da priznamo Kosovo."

Vulin: Zapad i EU će učiniti apsolutno sve da ne budem član nove vlade Srbije

Zapad, a posebno Evropska unija, će učiniti apsolutno sve da ja ne budem član nove Vlade, izjavio je potpredsednik Vulin u jutarnjem programu televizije Pink i dodao da se njima ne sviđa i boli ih istina koju govori.

"Reakcija na moj dolazak u Brisel verovatno će biti poznata već u narednim danima."

Potpredsednik Vulin je rekao da su oni od njega napravili meru samostalnosti srpske politike i dodao da su pritisci na našu zemlju da on ne budem u kabinetu nove vlade veliki i da će se narednih dana verovatno i pojačati.

"Veoma poštujem stav i Rusije i Kine koje se neće mešati u našu vladu i koje neće vršiti pritisak da bilo ko ko im je draži, a sigurno sam im ja draži nego neko iz pronato opozicije, bude deo vlade. To govori koliko nas naši partneri na istoku poštuju, a stav EU po kome oni određuju ko ne može da bude član Vlade govori koliko nas ne poštuju. Aleksandar Vučić je čovek koji jako loše reaguje na pritiske i na koga ne možete da vršite pritisak, očigledno ga ne poznaju", poručio je potpredsednik Vulin.

Autor: Pink.rs