POZNATO KO JE POGINUO U HELIKOPTERU SMRTI: Ovo su poslednje fotografije direktora slavne kompanije sa porodicom (FOTO+VIDEO)

Porodično razgledanje grada iz vazduha, iznad maglovite obale Menhetna, završilo se tragično u četvrtak, kada se srušio helikopter kojim su leteli srušio na obalu Nju Džersija, pri čemu su poginuli svi članovi porodice i pilot, prenosi CNN.

Kako CNN saznaje, poginuli su Agustin Eskobar direktor Simensa i njegova porodica. Porodica je bila u poseti iz Španije, rekao je gradonačelnik Njujorka Erik Adams na konferenciji za novinare u četvrtak. CNN je kontaktirao obalsku stražu SAD za više informacija o žrtvama.

Iako se još uvek ne zna zašto se helikopter srušio, njegov iznenadni i šokantan pad sa neba ostavio je svedoke u neverici. Spasioci su učinili sve da pomognu nastradalima.

U 15:17 višestruki pozivi hitne službe prijavili su da se helikopter srušio u reku Hadson, blizu obale Nju Džersija, na parku Pir A u Hobokenu, rekla je komesarka njujorške policije Džesika Tiš. Kada su prvi spasioci stigli na mesto nesreće, policija je izvukla četiri osobe iz vode, a vatrogasci FDNI još dvoje, rekla je ona.

Četvoro je proglašeno mrtvim na licu mesta, a dvoje su prebačeni u lokalne bolnice, rekao je Tiš. Dvoje dece je prevezeno u medicinski centar Džersi Sitija, gde su kasnije proglašeni mrtvim, potvrdio je gradonačelnik Džersi Sitija Stiven Fulop na Ks Netvorku.

- Naša srca su prema porodicama žrtava - rekao je gradonačelnik Adams.

