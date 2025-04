(UŽIVO) SVENARODNI SKUP 'NE DAMO SRBIJU': Narod napravio žurku sa trubačima ispod šatora, Novosađani stigli - SVE PUCA OD DOBRE ATMOSFERE

Narodni skup održava se u centru Beograda od petka pa do nedelje. Centralni dan biće danas, kada će biti održan glavni sabor, koji će biti praznik naroda, države i zajedništva. Stigli rudari iz Kolubare

Narodni skup održava se u centru Beograda od petka, pa do nedelje 13. aprila na platou ispred Narodne skupštine, a današnji centralni događaj zakazan je za 19 časova!

Na skup su stigli i rudari iz Kolubare

Podsetimo, oni su ka Beogradu krenuli prešice, jutros oko 3 sata.

Marija, Mirjana i Budimirka kažu da im je divno na skupu.

- Atmosfera je prelepa, svi su lepo raspoloženi i uživamo. Nismo se još uvek učlanile u pokret, čekamo da malo prođe gužva jer su redovi.

Kutak za najmlađe

Od ranog jutra građani su počeli da pristižu u centar grada, kako bi podržali današnji svenarodni skup, a svi sa nestrpljenjem čekaju obraćanje predsednika. Dodatno ih je obradovala činjenica da imaju i posluženje te ne moraju da razmišljaju o tome.

Obezbeđen je i kutak za najmlađe koji crtaju, a posebno ih je obradovalo što oslikavanje lica, pa roditelji ne mogu da ih odvoje od ovog dela.

Stiže 11 autobusa iz Severne Makedonije na Svenarodni sabor! Ponosni na svoj narod!

Iz različitih gradova Severne Makedonije krenulo je čak 11 autobusa ispunjenih ljudima koji sa ponosom dolaze da budu deo ovog istorijskog okupljanja i slavlja u Beogradu.

Narod iz Niša krenuo jutros za Beograd

Veliki broj Nišlija krenuo je jutros vozom za Beograd.

Kako kažu, idu da podrže predsednika Vučića i sačuvaju Srbiju.

- Idemo da branimo našu Srbiju, zato smo se spremali i ćutali, došlo je naših pet minuta - rekao je jedan Nišlija.

- Podrška Vučiću, to je najbitnije - dodaje drugi.

Jedna gospođa je u vozu, na putu ka Beogradu rekla da želi da se smiri situacija koja je nastala, kao i agresija koja postoji konstantno i psihički i fizički.

- To je opterećenje za većinu naroda, ovo ne vodi ničemu - kaže ona.

Nepregledne kolone vozila ka Jarinju

Na desetine autobusa sa Srbima sa severa Kosova čeka kako bi prešlo Jarinje. Primetan je i veliki broj automobila na prelazu, budući da su mnogi Srbi za Beograd krenuli sospstvenim prevozom.

Srbi sa KiM dolaze u Beograd

Srbi sa Kosova i Metohije jutros su iz raznih srpskih sredina krenuli autobusima i automobilima za Beograd.

Među prvima su, već od 6 sati jutros, krenuli Srbi iz Kosovskog Pomoravlja, Gornjeg Kusca, Šilova i drugih srpskih sredina ovog kraja. Istovremeno, krenuli su i Srbi sa centralnog Kosova i Metohije, iz Gračanice, ali i severa KiM - Kosovske Mitrovice, Leposavića, Zvečana, Banjske, Zubinog Potoka, Štrpca, Metohije…

Zajedničko je svima, kako kažu, da idu da podrže svoju državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića i ništa im nije teško za ovaj cilj, ali i da podrže svoje sunarodnike koji su danima pešačili ka Beogradu.

Rudari iz Kolubare krenuli za Beograd

Rudari iz Kolubare krenuli su jutros u 3 ujutru na svenarodni skup u Beograd kako bi podržali predsednika Vučića i državu. Oni su se put predstonice uputili pešaka.

Miloš Jovanović, iz EPS- a, rekao je da su krenuli da pruže podršku politici koju vodi Aleksandar Vučić.

Kako kaže, krenuli ih je oko 250, dodaje da je bilo hladno u toku noći, ali da je sada dobro.

- Uslovi su sada dobri i raspoloženje je na zavidnom nivou - rekao je Jovanović.

Srbi iz Štrpca na putu za Beograd

Srbi iz Štrpca krenuli su rano jutros organizovano na skup „Ne damo Srbiju“, na koji je pozvao predsednik Vučić.

Grupa Srba sa KiM, podsetimo, već je juče pešice stigla, prešavši 250 kilometara do glavnog grada Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u petak je sa narodom razvio zastavu sa građanima na ulicama Beograda. Zastava je dimenzija 200x10 metara.

Centralni dan, podsetimo, biće danas, kada će se održati glavni sabor, praznik naroda, države i zajedništva, i kada će se građanima obratiti predsednik Srbije Alekasandar Vučić.

- Zahvalan sam svim ljudima koji su ustali i koji su hteli i želeli da se bore za takvu Srbiju i verujem da ne postoji ništa važnije. Mi nikoga ne mrzimo, ne želimo nikome loše. Želimo život Srbije, borimo se za to i uspećemo. Izgleda da će u subotu biti više od nekoliko stotina koliko sam mislio. Srbija je ustala, otpor onima koji Srbiju hoće da unište raste i pobedićemo - kazao je on.

"Oni koji su mislili da je moguće da ruše i da sruše Srbiju, grdno su se prevarili"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane na svenarodni skup "Ne damo Srbiju", čiji se centralni deo održava u subotu.

Predsednik Vučić je na Instagramu objavio snimak u čijem opisu stoji:

"Oni koji su mislili da je moguće da ruše i da sruše Srbiju, grdno su se prevarili. Vidimo se sutra! Ne damo Srbiju!"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u petak, 11. aprila sa narodom nosio najveću zastavu koja je ikada razvijena na ulicama Beograda.

Centralni dan biće u subotu, 12. aprila, kada će se održati glavni sabor, praznik naroda, države i zajedništva, i kada će se građanima obratiti predsednik Srbije Alekasandar Vučić.

ŠTA SE NUDI U ŠATORIMA I NA ŠTANDOVIMA NA SKUPU SNS Od kredita za mlade i vaučera za odmor u Srbiji do roštilja i fan zone sa igricama

Srpske domaćice postavile su na štandovima raznorazna posluženja, a posetioci skupa imaju priliku da probaju od svega po malo. Izloženi su i razni ručni radovi iz svih krajeva Srbije.

Retrospektiva prvog dana svenarodnog skupa

Prvi dan trodnevnog sabora "Ne damo Srbiju" povodom osnivanja svenarodnog pokreta održan je danas u Beogradu uz poruku o značaju srpskog jedinstva. Skup je počeo u 17.00 sati ispred Doma Narodne skupštine defileom zastava, na čijem čelu je bila najveća zastava Srbije u istoriji, dugačka 200 metara koju je zajedno sa građanima doneo predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Defile je počeo uz "Marš na Drinu" koji su svirala dva trubačka orkestra sa juga Srbije, a na defileu je bilo 170 zastava Srbije i lokalnih samouprava. Najduža državna zastava je prethodno razvijena ispred zgrade Vlade Srbije odakle su je građani do platoa ispred Doma Narodne skupštine doneli Ulicom kneza Miloša.

Na platou su se okupili brojni građani koji su stigli iz svih krajeva zemlje i iz Republike Srpske, a poseban doček organizovan je za Srbe koji su pešice došli sa Kosova i Metohije.

Naši ljudi sa KiM dolaze peške

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nosio je danas, u društvu građana, najdužu zastavu u istoriji Srbije.

- Naši ljudi sa Kosova i Metohije dolaze peške, s verom i nadom, dolaze jer znaju da nisu sami. Beograd ih dočekuje raširenih ruku, a Srbija ih grli ovom velikom zastavom – znakom da smo jedno, da stojimo zajedno, i da ćemo uvek biti tu jedni za druge. Ali danas u Beograd ne dolaze samo naši ljudi sa KiM – dolaze i studenti iz Novog Sada, građani iz svih delova Srbije, poljoprivrednici sa juga i severa, istoka i zapada naše zemlje. Svi zajedno, srcem i dušom, pokazujemo da Srbija diše kao jedno. Da nas ništa ne može podeliti, jer nas povezuje ono najjače – ljubav prema našoj jedinoj Srbiji - napisao je, između ostalog, predsednik Vučić na Instagramu.

Vučić o veseloj atmosferi

- Zahvalan sam svim ljudima koji su ustali i koji su hteli i želeli da se bore za takvu Srbiju i verujem da ne postoji ništa važnije. Mi nikoga ne mrzimo, ne želimo nikome loše. Želimo život Srbije, borimo se za to i uspećemo. Izgleda da će sutra biti više od nekoliko stotina koliko sam mislio. Srbija je ustala, otpor onima koji Srbiju hoće da unište raste i pobedićemo - rekao je Vučić i dodao da je "lepa atmosfera, ljudi su radosni i veseli!"

Dačić: Samo sloga Srbina spasava

- Pokažimo svima da je Srbija jaka, u ovu skupštinu se ulazi i izlazi samo na izborima i voljom naroda, a ne na ulici i nasiljem. Srbija je iznad svega, iznad svih pojedinačnih interesa i političkih partija i živela Srbija! - izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Tipsarević poslao važnu poruku građanima

Janko Tipsarević je rekao da će sutra prisustvovari svenarodnom skupu i da je jako srećan zbog toga:

- Zbog gustog rasporeda i putovanja ne provodim dovoljno vremena kući, a presrećan sam što sam našao vremena da sutra prisustvujem. Bitno je da svi mi budemo prisutni, ovo nije trenutak za ćutanje i pasivnost.

On kaže da Aleksandar Vučić ima njegovu apsolutnu podržku, pa dodaje da je predsednik "zadao domaći zadatak" mnogim svetskim državnicima o tome kako se treba nositi sa problemima u državi.

"Skup za Srbiju"

Student Vladimir Balać, koji sa svojim kolegama želi da se vrati na nastavu, objasnio je kakav ishod vidi velikom narodnom skupu.

- Mi u sutrašnjem skupu vidimo pre svega da je to skup za Srbiju, rekao bih svim kolegama i onima koji su u blokadi i onima koji žele da uče, da tu mladalačku energiju svi treba da usmerimo na znanje i obrazovanje. Treba da ostanemo u našoj zemlji i da se ostvarimo i karijerno. Smatram da nas je dosta dobrih ljudi i da ćemo ostvariti neku vrstu rezultata, da nam država bude bolja – zaključio je Balać.

Vijore se srpske zastave u centru Beograda

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić pozvala je danas sve građane na skup i istakla da je reč o skupu zajedništva i državotvornosti. Istakla je da će to biti prvi skup na kojem će se čuti glas građana, kao i da je to prilika da se stane sa podelama koje postoje u društvu.

- Srbija mora da razgovara i nema više podela. Nema podela na jednu manjinu koja je lepa, pametna, svezuba, kulturna, elitistička u svakom smislu i na nas sve ostale 'ćacije' ", rekla je Brnabić za Javni servis.

Bina je, kako kaže, već postavljena, a građani će moći da vide defile zastava i doček najduže srpske zastave u istoriji.

- Ona će biti duga dve stotine metara i simbolizuje jedinstvo. Takođe, ona je u čast Srba sa Kosova i Metohije koji pešače do Beograda. Još uvek gledamo iz kog pravca oni dolaze, ali najverovatnije će biti razvijena ispred Vlade Srbije. Tu će biti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji će je zajedno sa narodom razviti i nositi - rekla je ona.

Prema njenim rečima, na skupu će biti prikazano ukupno 162 zastave među kojima su država i zastave lokalnih samouprava širom Srbije i južne srpske pokrajine.

- Dakle da pokažemo da je dosta podela, da je Srbija jedna i jedinstvena i da je u redu da u Srbiji imate različito mišljenje i da to ne znači automatski da ste 'ćacijevci', da je u redu da imate različito mišljenje - istakla je Brnabić.

Podsetila je da je centralna manifestacija sutra i pozvala građane da se sutra pojave već oko 13 časova.

- Imaćemo program za decu na bini ispred crkve Svetog Marka. Biće mnoštvo turističkih štandova i nekoliko punktova na kojima će moći da razgovaraju sa predsednikovim savetnicima i da mu upute pisma, na koja će predsednik odgovarati - naglasila je Brnabić.

Predsednica Narodne skupštine ističe da je to skup za jedinstvenu i stabilnu Srbiju.

- Biće i ljudi iz inicijativnog odbora pokreta koji će razgovarati sa građanima, slušati građane, biće štand gde će ljudi moći da ostave svoje komentare i kritike na račun pojedinih funkcionera kako bismo analizirali šta je to što treba da promenimo. Takođe, biće štand Poštanske štedionice gde će mladi moći da se raspitaju o povoljnim stambenim kreditima, a takođe građani će moći da se izjasne i o imenu novog pokreta - rekla je Brnabić za Javni servis.

Vučić u 2 sata dočekao traktoriste, srpske domaćine

Tim povodom, predsednik Srbije oglasio se putem zvaničnog instagram naloga.

- 2 sata ujutro. Dočekao sam traktoriste, srpske domaćine, koji ne daju Srbiju - poručio je Vučić.

Vučić u Pionirskom parku

Predsednik Vučić je večeras obišao studente koji hoće da uče u Pionirskom parku.

Pitao je studente da li im je hladno, i da je čudesno kako su i šta su sve izdržali tokom proteklih nedelja.

Sa njima je odigrao i nekoliko partija šaha, podelio korisne savete i odgovarao na njihova pitanja.

Sa njim su u poseti bili i Miloš Vučević i Siniša Mali.

Građani će odlučiti o izborima

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će novi pokret za narod i državu biti udruženje građana i istakao da će građani Srbije odlučiti o tome da li će izaći na izbore i dodao bi po njegovom mišljenju izbori mogli da budu 2026. godine.

Vučić je gostujući na Pinku tako odgovorio na pitanje hoće li pokret izrasti u stranku i da li će pokret izaći na izbore.

"Pokret će biti udruženje građana, a da li će izaći na izbore, o tome će odlučiti građani Srbije. Kada dođu izbori, u 2026. ili 2027. godini. Ja mislim da će u 2026. biti izbori", rekao je Vučić.

O svenarodnom skupu

"Da li će biti nekoliko stotina ili nekoliko hiljada ljudi, svejedno, njih beskrajno volim, ali moram da se obratim i onima drugima. Taj skup će determinisati političku scenu u narednom periodu, ali i život do 2031. ili 2035. Verujem da će mudri i pametni ljudi koji će ući, biti ti koji će donositi ključne odluke kako će Srbija dalje", rekao je večeras predsednik Vučić.

"Građani će moći da pišu Vučiću"

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je večeras da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić u subotu na centralnom skupu Pokreta za narod i državu izneti zahteve kroz koje će nastaviti da se gradi još jača i stabilnija Srbija.

Dodala je da je ovo prvi put da će biti organizovano nekoliko štandova i punktova gde će ljudi iz čitave Srbije moći da ostave pisma i razglednice za Vučića, odnosno biće organizovana dopisna karta.

"Znajući predsednika Srbije Aleksandra Vučića, on će lično pročitati svako od tih pisama i razglednica dopisnih karata, i nakon toga ćemo svi mi zajedno to analizirati da bi od naroda čuli i dobro razumeli šta je to što mi moramo da menjamo da bi radili još bolje za našu Srbiju", rekla je Brnabić.

5 zahteva velikog skupa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneće pet zahteva u subotu - to će biti zahtevi sabora.

Kako smo saznali, u pitanju su zahtevi koji nikog ne ugrožavaju, niti ometaju bilo čiji rad i ne krše Ustav. Veoma su jednostavni, jasni i u korist celog naroda Srbije.

"Ljudi odlučuju o nazivu pokreta, sve će biti poznato 28. juna"Predsednik Vučić je o nazivu pokreta rekao:

"O tome će da odlučuju ljudi i biće prilika da i u nedelju, jer će imati tzv. glasačke listiće da napišu svoj predlog. Ima sedam, osam predloga za ime pokreta, a moći će i oni da dopišu svoje, pa ćemo mi to da analiziramo. I onda ćemo ponovo da damo na veliku debatu i na glasanje. Sve bi trebalo da se završi 28. juna na Vidovdan", istakao je Vučić.

Vučić: Meni je važna ideja

Predsednik Vučić govorio je večeras o pokretu.

"Pokret mora da unese racio na nivo politike. Najveće promene je doneo SNS. Naravno, u svakom žitu ima kukolja. Sad je vreme za novi vid organizovanja. Samo se iz Niša petoro prijavilo a nisu bili članovi nijedne stranke. Neverovatan je odziv ljudi koji nisu bili u strankama. Lako je skupiti nezadovoljne ljude, teško je nama skupiti 1000, 2000 ljudi. Posebno se obraćam ženama, jer su stub našeg društva. Molim ih da stvar postave na racionalan nivo. Majke su se izborile da nam se deca vrate u škole. Pustite tih 10 odsto koji su hteli da glume Robespijere".

"Pozivam sve da dođu, svejedno da li će nas biti 1000, 2000 ili 3000, meni je važna ideja".

Publiku očekuje muzički spektakl Baja Mali Knindža će na svenarodnom skupu pevati u subotu. Očekuje se da Bajin nastup počne u 17 časova, legendarni bend Garavi sokak i čuveni violinisti iz Pranjana. Program počinje još u petak, kada će atmosferu u prestonici zagrejati Orkestar Dejana Petrovića i popularna pevačica Cakana.

Orban poslao poruku Vučiću

Mađarski premijer Viktor Orban poslao je moćnu poruku podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Dragi Aleksandre! Drage srpske patriote! Pozdravljam vas iz Budimpešte. Već mesecima pratimo šta se dešava u Srbiji. Strane sile pokušavaju da se umešaju u živote Srba. Ovo se dešava i kod nas. Strane sile hoće da kažu Srbima kako da žive. I kod nas to rade. Stalno napadaju one koji se zalažu za suverenitet Srbije. I nas zbog toga napadaju. Vidimo da se ne predajete, vidimo da se hrabro borite, jer hoćete suverenu Srbiju. Niste sami, vaša borba je i naša borba. Srpske patriote mogu da računaju na mađarske patriote. Živeo predsednik Vučić, živela Srbija - naveo je Orban u video-poruci.

Fico: Vučić se suočava sa gnevom zapadnih bogova

Slovački premijer Robert Fico oglasio se na svom Instagram profilu, komentarišući odnos Evropske Unije ka pojedinim zemljama, među kojima je i Srbija, uz isticanje da je obaveza EU vođenje iskrenog dijaloga o demokratiji.

- Trenutno je Srbija na pravom putu. Pošto je demokratski izabrani predsednik Aleksandar Vučić suveren i ne pokorava se zapadnoj diktaturi, suočava se sa gnevom zapadnih bogova. Kada bi EU bila pravedna - što nije - Srbija bi postala njen član, jer je spremna za to.

Međutim, zbog suverenog stava predsednika, članstvo u EU postalo je sredstvo za ucenjivanje demokratski izabranih političkih predstavnika Srbije. Želim predstavnicima i građanima Srbije da reše svoje unutrašnje probleme bez mešanja Zapada - poručio je Fico na svom Instagram profilu.

Poseban akcenat biće na direktnom kontaktu građana sa državnim vrhom biće organizovani punktovi gde će svi moći da postave pitanja, i ostave pisma predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ali i da ukažu na određene probleme, te da ocene rad ministara, ali i celokupnog javnog sektora.

Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da dođu u Beograd 12. aprila u 19 časova i istakao da "moramo da vratimo sigurnost u naše domove, decu u škole i moramo da vratimo Srbiju u tokove uspeha i pobeda kojih smo imali bezbroj u prethodnim godinama".

