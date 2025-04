DO 2035. PROSEČNA PENZIJA PREKO 1.000 EVRA Vučić: To će biti deo programa novog pokreta Srbije

Skup u Beogradu od izuzetne važnosti.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će skup povodom osnivanja novog pokreta, koji će biti održan od petka do nedelje, determinisati političku scenu u narednom periodu i život građana Srbije ali i da treba da napravi akcioni plan do 2035. kako će se obezbediti razvoj koji će doneti da do tada prosečne plate budu veće od 2.000 evra, a prosečne penzije veće od 1.000 evra.

„Ja ću se tu obratiti i ljudima koji neće biti na skupu ili koji ne glasaju, ne podržavaju ili se čak nalaze na drugoj političkoj strani.

Ja mislim da je taj skup od izuzetne važnosti, jer taj skup će determinisati dobrim delom političku scenu u narednom periodu, ali mnogo više život građana Srbije. Usudio bih se da kažem i do 2031. a nadam se do 2035“, kazao je Vučić za Pink.

Vučić je dodao da se priprema pre svega, kako je rekao, za ono što će da se dogodi u subotu u 19. sati i šta je suština njegovog obraćanja. „Da li će tu biti nekoliko stotina ili nekoliko hiljada ljudi, svejedno, ja njih beskrajno volim, ali ja moram da poštujem i da se obraćam i onim drugima“, dodao je Vučić. Kaže da svakako ne može da bude predsednik duže od 2027. godine po ustavu Republike, ali da veruje da će ti mudri, pametni ljudi koji su ušli u pokret i koji će tek da uđu donositi ključne odluke o tome kako Srbija želi dalje da se razvija.

Vučić je napomenuo da se taj pokret u osnivanju i da će tek biti osnovan 28. juna. „Mi smo napravili neki plan, sećate se, Srbija 2025. Pa smo imali plan do 2027. Sad je potrebno da se pravi plan do 2035. Da to bude i akcioni plan, da to ne budu samo prazne i lepe reči, već da se zna tačno šta je to što očekujemo, šta je to što radimo, kako ćemo da dobijemo platu do tog perioda preko 2.000 evra, kako će penzije prosečne da nam budu preko 1.000 evra, da vidimo koji su to metodi delovanja, tehnike, šta je to što činimo, čime privlačimo nove investitore, šta je to što još moramo da uradimo u Srbiji.

Dakle, jedan ozbiljan zadatak“, istakao je predsednik.

Autor: Aleksandra Aras