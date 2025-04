Ovo će biti skup pomirenja! Moćna poruka Lazara Ristovskog (VIDEO)

Glumac Lazar Ristovski pozvao je sve građane na veliki svenarodni miting u subotu u 19 časova!

- Pozivam radnike, seljake, poštenu inteligenciju, pozivam studente koji žele da uče i one koji ne žele da uče i one koji će tek da uče. Pozivam njihove nastavnike i profesore koji rade i one koji ne rade i one koji će tek da rade. Pozivam sve građane Srbije da dođu na sveopšti narodni miting u Srbiji u 19 časova ispred doma Narodne skupštine. Rekao bih da će to biti miting pomirenja. Dođite da pokažemo da smo jedan narod i da volimo našu Srbiju. Vidimo se - poručio je Ristovski.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Dalibor Stankov