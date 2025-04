Brnabić u šetnji centrom grada, stigla na svenarodni sabor: Danas sviramo kraj

Ana Brnabić je u šetnji centrom grada na skupu "Ne damo Srbiju" razgovarala sa okupljenim građanima.

Ona se potom obratila medijima.

"Propustili smo 700 mliona evra investicija. To su nova radna mesta, hiljade, nečije plate, i bolje penzije, to je sve priliv u budžet. To se da nadoknaditi većim radom, efikasnošću, disciplinom", rekla je Brnabić i dodala:

"Ono što će ostati kao dugotrajna posledica, na čemu ćemo morati da radimo jeste kako da prekinemo sve podele, kako da se vratimo na to da je u Srbiji normalno kao u svakoj drugoj parlametntarnoj demokratiji, da imate drugačije mišljenje. Dakle, nedopustivo je da se ne slažete da ste vi odmah 'ćacijevac', nemate pravo glasa, nemate pravo da razmišljate, pravo slobode kretanja, okupjlanja, sve špto smo videli u pet meseci".

Istakla je da se plaši posledica u sektoru obrazovanja.

"Upotpunosti su uništeni autoriteti prosvetnih radnika gde je neko sebi dopustio da đaci ulaze u kabinet da ih maltretiraju, da pričaju direktorima i profesorima da su 'ćaci', da su sendvičari. To je nešto što če biti posledice, ali danas sviramo kraj. Srbija nastavlja da se bori, borićemo se protiv podela i za to da svako ima pravo na svoje mišljenje. Danas je praznik, konačno imamo osmeh na licu. Žao mi je što sam u mnogim gradovima videla da sprečavaju ljude da dođu na ovaj skup. To najbolje govori o toj filozofiji da neko ima slobodu kretanja a neko ne, protiv toga moramo da se borimo u Skupštini. Pozivam sve ljude da nam se pridruže, imamo vremena do 19 časova, tad počinje centralni deo, poručićemo da se Srbija vraća sebi".

