Skup i manifestacija zatvaraju centar grada: Mnoge linije gradskog prevoza do ponedeljka ujutru menjaju trasu, ovo su sve izmene

Centralne gradske ulice u Beogradu, Trg Nikole Pašića, deo Kosovske, kao i Bulevar kralja Aleksandra iz pravca grada do Pravnog fakulteta, zatvorene su za saobraćaj zbog održavanja manifestacije "Beogradski dani porodice 2025" i javnog skupa "Ne damo Srbiju" i tako bi trebalo da bude sve do nedelje uveče. To znači da su i izmenjene trase brojnih linija gradskog prevoza, i one će važiti do ponedeljka, 14. aprila, do 7 časova, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Važno je napomenuti i da je ulaz iz svih bočnih ulica u gore pomenute saobraćajnice takođe onemogućen, a kako saznajemo, tokom održavanja ova dva skupa ovog vikenda moguće je da će, u zavisnosti od broja ljudi koji prisustvuju i kako se budu kretali, i još neke okolne ulice biti povremeno zatvorene.

"Tokom održavanja manifestacije "Beogradski dani porodice 2025" i javnog skupa "Ne damo Srbiju", počev od 11. aprila, pa do 14. aprila do 07 časova, na delu ulične mreže: Trg Nikole Pašića, Dečanska (od Nušićeve do Trga Nikole Pašića) i Bulevar kralja Aleksandra (od Takovske do Beogradske ulice, sa svim poprečnim ulicama) menja se i režim rada linija javnog gradskog prevoza", saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz Beograda.

Sve o skupu "Ne damo Srbiju", čutajte u posebnom tekstu.

Spisak linija koje menjaju trasu zbog skupa u centru Beograda

Neke tramvajske i trolejbuske linije će privremeno biti ukinute, a autobuske će ići izmenjenom trasom, ovo je ceo spisak:

Tramvajska linija br. 6 se privremeno ukida;

Trolejbuske linija br. 19, 29l i 40 se privremeno ukidaju;

Tramvajske linije br. 7l i 12l će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Nemanjina i dalje redovnom trasom;

Autobuska linija br. 24 ( u skladu sa izmenom režim vezano za radove na Trgu Republike) će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – Kolarčeva – Terazije – Kralja Milana – Trg Slavija – Beogradska – Njegoševa i dalje redovnom trasom;

Autobuske linije br. 26 i 26N će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – Terazije – Kralja Milana – Trg Slavija – Beogradska - Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom;

Autobuska linija br. 27, kao i noćne autobuske linije 202N i 301N će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – Braće Jugović – Makedonska – Svetogorska - Majora Ilića – 27. marta – Kraljice Marije - Ruzveltova i dalje redovnom trasom;

Privremeno se uspostavlja autobuska linija br. 28A koja će saobraćati na relaciji Studentski trg – Zvezdara;

Privremeno se uspostavlja autobuska linija br. 29A koja će saobraćati na relaciji Trg Slavija – Medaković 3;

Autobuske linije br. 37, i 44 (u skladu sa izmenom režim vezano za radove na Trgu Nikole Pašića) će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Francuska - Trg Republike – Makedonska – Svetogorska – Takovska – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

Noćne autobuske linije br. 37N, 56N i 511N ( u skladu sa izmenom režim vezano za radove na Trgu Nikole Pašića) će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

Privremeno se uspostavlja autobuska linija br. 41A koja će saobraćati na relaciji Admirala Geprata – Banjica 2;

Autobuska linija br. 58 ( u skladu sa izmenom režim vezano za radove na Trgu Nikole Pašića) će saobraćati sledećom trasom: Bulevar despota Stefana – Braće Jugović (u povratku Makedonska – Braće Jugović – Bulevar despota Stefana) – Trg Republike – Makedonska – Takovska – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom.

Autobuska linija br. 31L – saobraća redovnom trasom, ali do Slavije

Linija br. 74 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

Električna autobuska linija EKO 1 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Vukov spomenik – Kraljice Marije – Bulevar kralja Aleksandra – Profesora Mihaila Đurića – 27. marta – Majora Ilića – Svetogorska – Makedonska – Dečanska (Nušićeva u smeru ka Vukovim spomeniku) – Terazijski tunel i dalje redovno;

Minibus linija br. E2 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom.

Iz Sekretarijata za javni prevoz napominju da je navedena organizacija režima rada linija JLPP-a izrađena na osnovu informacija koje su im dostavljene u vezi sa organizacijom pomenutih skupova, pri čemu su moguća odstupanja u zavisnosti od situacije na terenu.

Program manifestacije "Beogradski dani porodice 2025"Beogradski dani porodice održaće se ovog vikenda u Beogradu, tačnije danas i sutra, i to na više lokacija.

Program manifestacije dostupan je na društvenim mrežama, a biće raznovrsnog sadržaja za celu porodicu.

Promena rada linija i u nekadašnjoj Savskoj



Ukoliko se odlučite za neke alternative u kretanju vozilima kroz centar grada, važno je da znate da ovo nisu jedine izmene, odnosno, radovi se izvode i još nekim ključnim saobraćajnicama.

Na ovoj interaktivnoj mapi možete da pogledate gde se sve u Beogradu izvode radovi i koje ulice su zatvorene zbog manifestacija.

Tokom izvođenja radova na podzemnim instalacijama u sklopu radova na oblikovnoj rekonstrukciji, izgradi i prenameni objekta Pošte u Kulturni centar u Bulevaru kralja Aleksandra I Karađorđevića, nekadašnja Savska, do 30. maja u toku su promene u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

https://www.instagram.com/reel/DIGXsMJMDFJ/?utm_source=ig_web_copy_link

- Radovi se izvode na desnoj strani kolovoza ulice Bulevar kralja Aleksandra I Karađorđevića (Savska) gledano u smeru ka Savskom trgu, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Risanska do nekadanjeg objekta "Pošta". Takođe, radovi se izvode i na levoj kolovoznoj traci (krajnja desna saobraćajna traka), na delu od nekadašnjeg objekta "Pošta" sledećih 120 metara, gledano u smeru ka Sajmu. Radovi će se izvoditi u periodu od 07.04. do 30.05.2025. godine - naveli su na svom Instagram profilu.

Napominju i da će tokom izvođenja radova, predmetna deonica biti zatvorena za saobraćaj, pri čemu će doći do promene u radu linija JLPP-a 36, 51, 511, 601 i 493a. Za više informacija o promenama trasa linija posetite sajt Sekretarijata za javni prevoz.

Autor: Dalibor Stankov