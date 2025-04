Đurđev za Pink: Skup u Beogradu pokazuje dominantno stremljenje nacije, Vučić ima najveći autoritet

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev izjavio je gostujući na televiziji Pink da će skup u Beogradu pokazati „koje je dominantno stremljenje naše nacije“ i istakao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „političar sa najvećim autoritetom u našoj državi“.

„Nakon veličanstvenih skupova u Jagodini, Sremskoj Mitrovici, čini mi se i Varvarinu, ovaj skup u Beogradu pokazaće koje je dominantno stremljenje naše nacije i koje su ključna poverenja koja naša nacija daruje najznačajnijim političkim ličnostima. To je nesumnjivo, svakako, predsednik Republike Vučić kao političar sa najvećim autoritetom u našoj državi“, rekao je Đurđev.

On je naglasio da Vučića „odvaja od drugih političkih aktera“ to što, kako je rekao, „ni u jednom trenutku nije posezao za nekim utopijskim porukama“.

„Koliko god ovi pritisci i udari bili teški i snažni, on nikada se nije libio da kaže istinu, upravo da to tako jeste. I poslednjih dana mene to zaista raduje“, rekao je.

Govoreći o geopolitičkoj situaciji i unutrašnjim političkim tenzijama, Đurđev je ocenio da je Srbija „izložena hibridnom ratu i pokušaju obojene revolucije“.

„Imali smo priliku da čujemo identičan nivo njegovih poruka, a to je da se Srbija nije uplašila od istine – a to je da smo izloženi hibridnom ratu i pokušaju obojene revolucije, svrgavanja legalno izabrane vlasti od strane onih opozicionih aktera koji znaju da nikada regularno, demokratski ne mogu da dođu na vlast. Ali ne samo njih – tu su svakako u sprezi i profesionalni revolucionari koji izvode obojene revolucije širom sveta“, istakao je Đurđev.

On je podsetio na događaje iz 5. oktobra 2000. godine, ocenivši ih kao „predhodnu nesreću našeg naroda“, iz koje je, kako je naveo, Srbija izvukla pouke.

„Mi smo već doživeli jednu obojenu revoluciju i, kao pametan narod – što je dokaz inteligencije – greške ne ponavljamo više puta. Ovaj put ta obojena revolucija neće upaliti. Znamo od 2000. do 2012. kakvi su bili rezultati, kakve sve negativne posledice je imao taj 5. oktobar. Jedina pozitivna stvar tog dana je što nikada nije osvanula ta njihova zamisao o 6. oktobru, kada su planirali masovna streljanja i vešanja svih koji razmišljaju državotvorno“, rekao je.

U simboličnom tonu, Đurđev je podsetio i na istorijski kontekst vikenda kada se obraćao javnosti.

„Danas je Lazareva subota, sutra praznik Cveti – tada je podignut Drugi srpski ustanak protiv poturčenih naših sunarodnika koji su izdali istoriju, tradiciju, veru, kulturu. I danas imamo jednu manjinu koja je izneverila sve ono što Srbija jeste“, naveo je.

Posebno je istakao važnost odnosa sa Ruskom Federacijom.

„Najveća zastava u istoriji Srbije iza koje treba svi da stanemo jeste da su naši saveznici, pre svega Ruska Federacija. Kada se ona gleda, mogla je da vidi i svoju zastavu. Ključna poruka je da nikada niko neće moći Srbiji da određuje ko su joj prijatelji, a ko neprijatelji. Partnerstvo sa Rusijom nećemo prekidati, kao što se nikada nećemo odreći svoje Metohije“, poručio je Đurđev.

On je zaključio da se Srbija neće pokolebati ni pod „udarima hibridnih, obojenih i veštačkom inteligencijom upravljanih revolucija“, i da „moraju biti kažnjeni oni koji su svesno radili na uništavanju naše države“.