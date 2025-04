Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras građanima na svenarodnom skupu u Beogradu.

- Posebno, hoću da kažem veliko hvala i mojoj porodici. Srećan sam što nema porodice koja je morala da prođe sve to kroz šta je moja porodica morala da prođe. Nijednoj porodici u Srbiji to ne bih poželeo. Daću sve od sebe da bilo koja porodica naših političkih protivnika nikad ne prođe kroz to - rekao je Vučić.

Autor: Snežana Milovanov