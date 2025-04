SRBIJA JE UMORNA OD PODELA I BLOKADA Ekspoze Macuta: Pozivam na hitan dijalog! Skupština završila sa radom

Poslanici Skupštine Srbije završili su rad na posebnoj sednici na kojoj se raspravlja o novoj vladi, a nastavak je predsednica parlamenta Ana Brnabić zakazala za sutra u 10.00 sati.

Rasprava je trajala pet sati.



Sednica je počela oko 10 sati, a mandatar Đuro Macut je izlažući ekspoze istakao da je neophodno hitno smirivanje situacije i harmormonizacija odnosa u društvu.

Tokom rasprave pozlilo je Dejanu Vuku Stankoviću, kandidatu za ministra prosvete, usled čega je moralo obezbeđenje da mu pomogne da napusti sednicu.

Poslanici nastavili rad posle jednočasovne pauze

Posebna sednica Narodne skupštine nastavljena je nešto posle 15 časova, konstatovanjem ostavke dosadašnje potpredsednice parlamenta i poslanice SPS Snežane Paunović.

Skupština je na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatovala da je prestao mandat pre isteka vremena Snežani Paunović, koja je kandidat za ministarku državne uprave i lokalne samouprave u novoj vladi.

14.00 - Pauza u radu Skupštine

Krkobabić čestitao mandataru na hrabrosti da se prihvati posla: Mi dve Srbije nemamo, nego samo jednu

Poslanik Stefan Krkobabić - PUPS, čestitao je mandataru na hrabrosti da se prihvati posla u ovakvoj situaciji i naglasio da mi dve Srbije nemamo iako neko to hoće tako da predstav već samo jednu i našu srpsku trobojki.

On je rekao da je sad vreme za dijalog i da svaki ministar treba da da 100 odsto od sebe i da je u ovom trenutku životni standard najbitniji.

"Ovako izgleda kad se iza studenata i đaka sakrije šljam koji pokušava da iskoristi ono što oni rade ne bi li za sebe izboksovao nešto"

- Ovo je eklatantan primer onoga što gledamo 5 meseci unazad... Ovako izgleda kad se iza đaka, studenata, prosvetnih radnika sakrije šljam koji pokušava da iskoristi ono što oni rade ne bi li za sebe izboksovao nešto, rekao je Jovanov dodavši i da zna kako izgleda kad se neko predozira ali ne vlašću.

Jovanov je kazao i da je "ovaj čovek posle smrti Miladina Kovačevića lupao na sva moguća vrata da na omrtvinama pokuša da bude direktr Zavoda za statistiku, a pošto to nije dobio sad će da se sakrije iza studenata da mu oni omoguće da bude direktor Zavoda, e pa neće da bude...

Kad je Jovanov završio, Radomir Lazović je upitao predsedavajuću Brnabić da li će da uputi opomenu Jovanovu na šta mu je ona rekla da je čudno da baš on to traži jer obično to radi kad ne baca dimne bombe.

Jovanov: Iznenadiće vas ovo što ću sad reći! Stamatović se ograđuje od govora Albijanića

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov zatražio je reč i poručio delu opozicije koja je aplauzom pozdravila govor Albijanića rekavši im da su oduševljeni jer ne dolaze u Skupštinu pa ih je ovo iznenadilo a da dolaze mogli su da čuju ovo isto i prošli put.

- Tako da nema potrebe da ovoliko ludujete...

- Iznenadiće vas ovo što ću sad da kažem! A to je da je predsednik Zdrave Srbije Milan Stamatović rekao da se ograđuje od ovog govora i da ne podržava ovo što je ovaj čovek (Albijanić) rekao a da će stranačke sankcije da uslede kad bude bilo vreme...

Lazović kaže kako im mandatar preti u svom ekspozeu

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović rekao je danas kako im mandatar za novu vladu Đuro Macut preti u svom ekspozeu.

- Kada čujemo da novi mandatar poziva na hitan dijalog, gde vi tu vidite pritisak - bilo je pitanje opozicionih medija za Lazovića.

- Mi smo vrlo detaljno smo prošli svaku reč ovog ekspozea, i to jeste tačno, jedan sloj poziva na razgovor, a onda odmah pretnja hapšenjem, zakonima, privođenjem, poznavanjem zakona i to - rekao je Lazović.

Brnabić: A za mandatara evo jedne političke lekcije... Tako je to kad nekom ne daš javno preduzeće ili ministarstvo

- Ja vam čestitam, dobili ste veliko pojačanje u poslaniku Albijaniću..., rekla je Brnabić gledajući ka klupama dela opozicije koji mu je aplaudirao pa se obratila mandataru: A za mandatara evo jedne političke lekcije... Eto, tako vam je to kad ne date nekom javno preduzeće ili ministarstvo onda vam to tako izgleda, to je ta hrabrost i veličina, to su te vrednosti...

- Jedno javno preduzeće ili ministarstvo i opala na drugu stranu, rekla je Brnabić.

"Izreći ću vam opomenu jer ste uvredili sve studente koji hoće da uče"

Predsednica Skupštine Ana Brnabić izrekla je opomenu poslaniku Miloljubu Albijaniću (Zdrava Srbija-Ruska stranka...) jer je, kako je rekla, uvredio studente koji hoće da uče a to je nedopustivo u Skupštini. Ona je rekla da će mu vratiti vreme i nekoliko puta ga je pitala da li želi da nastavi i rekla mu da pritisne dugme posle čega je nastavio da sa papira čita svoje izlaganje u parlamentu.

Albijanić je rekao da ih ne treba deliti na studente i "ćacije" jer "nisu oni krivi što su ćaci nego mi jer ih nismo naučili drugačije". On je rekao i da je prisustvovao skupu 15. marta pomenuvši i "zvučni top" na šta su poslanici u sali počeli da se smeju.

"Mandatar je prepoznao stvarnost a ta stvarnost je dijalog"

Poslanik Branimir Jovanović - Socijaldemokratska partija, rekao je da ne pamti da nam je dijalog ikada bio potrebniji nego danas kao i da uđemo u jedan težak proces - spuštanje tenzija i donošenje mudrih odluka te rešavanje problema razgovorom.

- Do rešenja se dolazi u institucijama a mi smo danas dokazali da možemo da vodimo dijalog, rekao je i dodao:

- Mandatar je prepoznao stvarnost a ta stvarnost je dijalog.

Jovanović je rekao da je Macuta vrlo pažljivo slušao i da je su tri ključne njegove reči bile - dijalog, tolerancija i rad pa podsetio i da je mandatar rekao da se u Srbiji trenutno gradi pet auto-puteva i da postoji više od 166.000 gradilišta.

Jovanović je rekao da će SDPS podržati predlog nove vlade i to ne formalno nego iz dubokog uverenja.

Mandatar Macut o EXPO 2027, Srpskoj, Dodiku, obrazovanju, vraćanju u normalno funkcionisanje društva

Ponovo se osvrnuo na projekte EXPO 2027 koji treba da unaprede život građana a koji su ukupno vredni 17 milijardi, pomenuo je projekte u unapređenju avio-saobraćaja, snabdevanja vodom... Govorio je i o turizmu za koji je rekao da je veliki potencijal Srbije ali neiskorišćen a mogao bi značajno da doprinese rastu BDP-a.

Kad je reč o pitanju eventualnog hapšenja predsednika RS Milorada Dodika, on je rekao da to nije uvrstio u ekspoze jer veruje da do toga neće doći a ako bi i došlo to je pitanje za Savet za nacionalnu bezbednost.

- Srbija svakako ostaje uz Srpsku, rekao je on.

- Ja sam kao lekar došao ovde ali ne bez poznavanja situacije u društvu i jedne ideje, rekao je dodavši da što pre treba da se postigne dijalog i da se vratimo na normalno funkcionisanje društva.

- Ideja i poziv da ja budem mandatar je možda i vizionarski momenat da povežemo naše društvo...

Starčević: Ono što će biti vaš najteži posao jeste da rešite stanje u visokom obrazovanju

- Ono što će biti vaš najteži posao jeste da rešite stanje u visokom obrazovanju, rekao je Života Starčević, poslanik Jedinstvene Srbije, koji je poručio da će JS glasati za vladu za koju je rekao da je po njemu ipak nova a ne rekonstruisana jer je prethodni premijer Miloš Vučević podneo ostavku što je ocenio kao jedan častan čin.

Starčević je mandataru poželeo mnogo strpljenja i rekao da to ne govori samo kao poslanik nego kao i roditelj koji uredno plaća školarinu i stan svom studentu. Kazao je i da ministra pravde čeka vruća stolica i da ne zna kako će da reši "sindrom Majić".

- Jedinstvena Srbija će u danu za glasanje podržati predlog vlade, rekao je on na kraju.

Pastor o Macutovom ekspozeu

Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor pozdravio je novog mandatara i rekao da ni oni nisu znali ko je Đuro Macut, pa tako ni šta mogu da očekuju u ekspozeu ali, kako je rekao Pastor, u ekspozeu je rekao ono što su i očekivali.

"Maloletnici o tome ne mogu da odlučuju"

Željko Veselinović (Pokret radnika Sloga) rekao je da mnogi profesori žele da se vrate na posao i nastavu u srednjim školama ali da im to plenumi ne dozvoljavaju.

- Maloletnici o tome ne mogu da odlučuju, rekao je Veselinović koji je mandataru zamerio što u ekspozeu nije više pominjao radnike. Dodao je da neće glasati za ovu vladu jer smatra da nije nova nego rekonstruisana, i pohvalio neke od prethodnih ministara za koje je rekao da su mu kolege pohvalno govorile o saradnji s njima. Veselinović je rekao da mu je lično "žao što smo izgubili jednog dobrog lekara da bismo dobili političara".

Jovanov o vređanju i nipodaštavaju učesnika svenarodnog sabora

Poslanik Milenko Jovanov javio se za reč posle Jovanovića odgovorivši na njegova nipodaštavanja učesnika svenarodnog sabora koje je Jovanović nazvao "gladnim narodom koji se grabi za pljeskavice" na šta mu je Jovanov rekao da oni "nisu elita pa da na svakom skupu okrenu po prase-dva..." Jovanov je kazao da je pohvalno što se Jovanović vratio u parlament iako je rekao da se neće vraćati i što je govorio na različit način od onog kako je to činio ranije. Kazao mu je i da je umetnost politike da na svoju stranu privučeš one koji ne glasaju za tebe a to neće moći da postigne vređajući ljude koji ne glasaju za njega.

Počeo pretres o predlogu nove vlade, prvi se javio Aleksić, Ćuta počeo uvredama

Macut je po završetku izlaganja svog ekspozea pozdravljen dugim i snažnim aplauzom, a potom je predsednica Skupštine Brnabić otvorila pretres.

Prvi se za reč javio opozicioni poslanik Miroslav Aleksić koji je tražio duplo vreme za pretres jer je kazao da je mandatar Macut vrlo izražajno pročitao svoj ekspoze ali da u njega sam ne veruje. Za njegov predlog glasalo je samo 38 poslanika pa je njegov predlog odbijen.

Za reč se potom javio i Branko Pavlović "Mi-glas iz naroda" koji je rekao da neće glasati za vladu koju predlaže Macut ali da pozdravlja Macutov umereniji stav prema EU u ekspozeu, bez euforije, kako je to bilo nekad. Govorio je o odnosima Srbije sa NATO i Rusijom, te vezama sa Republikom Srpskom, ali i o vojnom roku. Pavlović je rekao da je za vojni rok od godinu a ne 75 dana i kaže da su Košare i Paštrik pokazali kakav je nama vojni rok potreban - od godinu dana koji je stvorio borce kvaliteta 63. padobranske.

Za reč se javio i Aleksandar Jovanović Ćuta (Ekološki ustanak) koji je rekao da mu "više liče na neki sekend-hend,a ne na novu vladu" pa je kazao da ga zanimaju ekološke teme a potom izneo niz optužbi i uvreda na račun i budućih ministara a mandataru je rekao da je koristio "frazetine" u svom ekspozeu.

Brnabićeva ga nije prekidala nego je rekla da će danas biti veoma tolerantna posebno što komunicira rečima a ne vuvuzelama.

Mandatar Macut izlaže ekspoze, pozdravljen dugim aplauzom: Čovek i sin svog naroda

Ekspoze je počeo rečima "Narode, srpski..." citirajući kneza Miloša Obrenovića. On je upitao koja je naša dužnost prema otadžbini, pa naglasio da mu je predsednik Srbije Aleksandar Vučić učinio čast.

- Narode srpski, ljubezna braćo moja, sad mi se, braćo, čini da sam dužnost svoju točnu i sovjesnu ispunio s požrtvovanjem života mog i zdravlja mog. Ispunio sam je kao čovek, kao sin otečestva, kao ljubitelj roda i kao pravitelj vaš. Sovjest moja svedoči mi da sam sve što sam znao i što je od mene zavisilo upotrebio na korist ne samo moju i moje familije, nego i na korist sviju vas i sve ostale braće naše. Da mi je svagda vaša korist od moje koristi ne samo nerazdvojiva bila, nego da sam svagda vašu korist moju prepočitavao, to svedoče dela moja, svedočiće i oni sa kojima sam radio da vas do ove tačke dovedem, rekao je Macut citirajući Obrenovića.

On je tako započeo svoje obraćanje a zatim se obratio prisutnima u parlamentu.

Poručio je da je najvažnija dužnost nosilaca vlasti, ali i svih građana, da se služi otadžbini i da zajednički i ujedinjeni dođemo do cilja opšteg dobra i napretka našeg naroda.

- Ta dužnost pogađa sve ljude, najviše one koji su na najistaknutijim državnim funkcijama, ali i svakog našeg građanina, bio on zemljoradnik, student, profesor, službenik, vojnik, sudija ili bilo koja druga profesija. Ako taj osećaj imamo svi, i ako je interes opstanka naše države iznad svih drugih interesa, onda ćemo srećno izvršiti sve svoje obaveze i predati Srbiju bolju i uređeniju budućim generacijama, istakao je Macut.

Naglasio je da je osnovno pitanje koje okuplja sve u parlamentu i koje ih uvek mora okupljati jeste dužnost prema otadžbini.

"Poštovana predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani narodni poslanici, vaše ekscelencije, veoma poštovani građani, ovim govorom veliki knez Miloš Obrenović obratio se Narodnoj skupštini 1830. godine kada je poslanike svečano obavestio o potvrđivanju hatišerifa i granica tadašnje naše države", rekao je Macut.

"Čovek i sin svog naroda"

Na samom početku sebe je opisao ovako: "čovek i sin svog naroda", rekavši da - kad je predložen za mandatara, svuda čuo pitanja "ko je Đuro Macut".

Pre svega, naglasio je potrebu reforme obrazovanja.

- Srbija je umorna od podela i blokada, niko ne sme imati više prava od drugih, rekao je Macut naglasivši da mora da se zna ko je učenik a ko profesor.

- Funkcionisanje škola i fakulteta moj je prioritet, niko ne sme imati više prava od drugih, rekao je Macut naglasivši da je država Srbija svetinja zbog svih žrtava koje su položile svoje živote da bismo mi danas živeli u slobodi.

On je rekavši da je Srbija umorna od podela, te predložio da praštamo, da se izmirimo...

- Pozivam na hitan dijalog! Moja vrata su vam otvorena 24 sata, 7 dana u nedelji,poručio je Macut naglasivši da Srbija ne može više da čeka te pozvao na hitan dijalog i rešavanje trenutne situacije kao i povratak u škole i na fakultete.

Naime, Macut je pozvao na hitan dijalog sve činioce u visokom školstvu, uključujući i sve rektore, prorektore, dekane i sve studente, kako bi se kroz dijalog pronašla prihvatljiva rešenja i omogućio nastavak univerzitetskog rada u Srbiji.

"Ovo stanje, kakvo sada imamo, direktna je pretnja po opstanak naših univerziteta i to stanje mora da se prekine. Ovo je moj lični stav i tražim vašu podršku, da to bude od danas stav države, da institucije sistema funkcionišu i da niko ne sme da uzurpira prava drugih, zarad političkih ili bilo kojih drugih interesa", rekao je Macut predstavljajući ekspoze tokom druge posebne sednice Nardone skupštine.

Macut je govorio o veštačkoj inteligenciji, daljem radu na pobošljanju putne infrastrukture koja treba da poboljša kvalitet života građana u čitavoj zemlji.

Kako je naveo, funkcionisanje univerziteta treba da bude u skladu sa potrebama savremenog društva i na korist široj društvenoj zajednici, dodajći da će država da omoguću jednaka prava svima.

"Ukoliko zadobijem vaše poverenje, poručujem svima, da su i moja vrata otvorena 24 časa, sedam dana u nedelji i da rešavamo sva otvorena pitanja na dobrobit države i naroda, i da ću i ja ići, gde god da kažu da treba da dođem, da razgovaramo. Pozivam i molim na hitnost u postupanju, jer Srbija ne može u nedogled da čeka, ova stvar se mora rešiti hitno. Oklevati nećemo i ne smemo", rekao je Macut.

"Neprihvatljivo je da škole ne rade i da se ne primenjuju odredbe Zakona o štrajku. Osnovne i srednje škole moraju da se vrate svojoj misiji obrazovanja, ali i vaspitanja dece. Nastavni kadar takođe mora biti svestan svoje osnovne misije i biti ga dostojan. Njihova odgovornost prema društvu ogromna je, a resurs kojim upravljaju i koji obrazuju su naša deca. Samim tim, odgovornost za funkcionisanje ovog sistema mora da bude naglašena", rekao je Macut.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Od ministara očekuje energičnost i mobilnost

Kad je reč o budućim ministrima, naglasio je da od njih očekuje energičnost i mobilnost i najvažnije da više budu s narodom te da se rad vlade ne ograničava samo na Beograd nego i odlazak u druge gradove i delove Srbije gde rešavanje problema to zahteva.

Macut predlaže da se visoko školstvo izmesti iz Ministarstva prosvete i pridruži resoru nauke, kao i da se uvedu testovi za rano uočavanje talenata. Macut je govorio o veštačkoj inteligenciji, daljem radu na pobošljanju putne infrastrukture koja treba da poboljša kvalitet života građana u čitavoj zemlji.

O visini nastavničkih plata, prosečnoj plati i penziji 2027.

- Srbija ostaje posvećena evropskom putu i regionalnoj saradnji, naglasio je i kasnije tokom ekspozea dodao da Srbija ne pristupa EU iz pozicije molbe nego iz uverenja.

Kao jedan od ciljeva u 2027. godini, naveo je prosečnu platu od 1.400 evra, te prosečnu penziju i minimalnu zaradu od 650 evra.

Osvrnuo se na aktuelne ali i planirane infrastrukturne i građevinske projekte širom Srbije dodavši da se da se gradnja metroa odvija planiranom dinamikom i da će prva linja biti od Mirijeva do Železnika.

Naime, Macut je u ekspozeu rekao da će se nastaviti trend rasta plata nastavničkog kadra kako bi se obezbedilo da njihova početna plata bude bar jednaka prosečnoj plati na republičkom nivou i poručio da je nephodna korenita reforma nastavnog plana i programa, kako bi se obezbedilo obrazovanje koje odgovara savremenim potrebama tržišta rada.

- Kontinuirani rast plata u prosveti je osnovni prioritet i to je najvažniji aspekt privlačenja kvalitetnih ljudi u nastavnički poziv. U 2025. godini plate su povećane 11 odsto od januara i još pet odsto od marta. Početna plata nastavnika sada iznosi 101.000 dinara, a učitelja i razrednog starešine 108.000 dinara. Od 1. oktobra ove godine sledi povećanje od dodatnih pet odsto, što će činiti rast plata u prosveti od 22 odsto za samo 10 meseci. Nakon povećanja plata u oktobru, početna plata nastavnika će biti veća od 106.000 dinara, a učitelja i razrednog starešine 113.000 dinara, rekao je mandatar.

Macut ističe da je neophodno da se nastavni plan i program prilagode potrebama industrije i razvoju ključnih veština koje tržište traži, ali i da se nastavi sa podrškom dualnim programima u srednjem i visokoškolskom obrazovanju.

- Prevencija, kao i blagovremeno reagovanje državnih institucija u situacijama nasilja koje uključuje decu biće visok prioritet nove vlade. Osnov za koordinisano delovanje svih sedam resora koji postupaju po ovom pitanju postavljen je uz platformu 'Čuvam te'. Ta platforma, koja na jednom mestu integriše sve alate za temeljnu prevenciju i suzbijanje nasilja koje uključuje decu, veoma je značajan pokazatelj važnosti sinergije, dodao je mandatar.

O Kosovu i Metohiji

- Kosovo i Metohija ostaje centralno pitanje od najvišeg nacionalnog interesa a očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta jedan od najznačajnijih spoljnopolitičkih prioriteta, da se dijalog vodi otvoreno i iskreno.

- Ne odustajemo od svojih principa, ali ne odbijamo dijalog - naglasio je on.

Macut je govorio o veri u pravo i pravdu, te dalji rad na reformi pravosuđa. Pomenuo je i dalji rad na smanjenju lista čekanja za različite medicinske intervencije, te naglasio nastavak daljeg trenda zapošljavanja u oblasti medicine kako lekara koji se vraćaju iz dijaspore tako i u zemlji.

Govorio je o natalitetu i podršci porodicama, socijalnoj politici, novoj strategiji zapošljavanja mladih, ali i ekologiji i najvećim projektima poput unapređenja kvaliteta vazduha kao i postrojenja za upravljanje otpadom.

- Zelena Srbija nije obećanje, nego realnost, rekao je on pa se dotakao i ključnog prioriteta - energetici i diversifikaciji njenih izvora, poput solarnih elektrana i vetroparkova.

Nulta tolerancija na kriminal i korupciju

- Nulta tolerancija na kriminal i korupciju, rekao je mandatar u ekspozeu naglasivši da zaštićenih neće biti.

Osvrnuo se na veze sa Republikom Srpskom i ali i na veze sa Srbima koji žive u okolnim državama, te status Srba u Hrvatskoj. Poručio je da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma.

Poručio je velikodostojnicima SPC, svim drugim tradicionalnim hrišćanskim konfesijama, islamskoj zajednici i jevrejskoj zajednici da u njemu uvek imaju otvorenog i konstruktivnog sagovornika.

Osvrnuo se na status i prava žena, romske zajednice, albanske i svih drugih nacionalnih manjina koje žive u Srbiji.

Macut je po završetku izlaganja svog ekspozea pozdravljen dugim i snažnim aplauzom.

10.00 - Počela sednica Skupštine o izboru nove vlade

Predsednica Skupštine Ana Brnabić konstatovala je da sednici prisustvuju 173 poslanika. Sprečeni su bili da dođu, kako je rekla Branko Ružić i Dobrica Veselinović.

Brnabićeva je rekla da je današnja tačka dnevnog reda izbor nove vlade i objasnila dalji tok procedure u Skupštini.

U zgradu Skupštine stigao je i mandatar Đuro Macut.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je sednicu s početkom u 10 časova a poslanici su počeli polako da pristižu u skupštinsko zdanje, kao i budući ministri.

Mandatar za sastav nove vlade je dr Đuro Macut koji je Skupštini dostavio predlog za sastav nove vlade sa imenima i biografijama svih predloženih članova, budućih ministara.

Poslovnik o radu parlamenta predviđa da mandatar obrazloži predlog za članove svog kabineta i iznese plan i program nove Vlade. Kada mandatar iznese ekspoze i predloži sastav nove Vlade pred poslanicima, otvara se rasprava o kandidatu, iznetom programu i kandidatima za članove Vlade.

Po završetku pretresa, odnosno rasprave, predsednik parlamenta zakazuje dan za glasanje o programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade.

Kako se glasa za izbor nove vlade, ovako izgleda procedura

O predlogu mandatara parlament odlučuje u celini, tajnim glasanjem, osim ako se ne odluči da se glasa javno, a u tom slučaju se glasa prozivkom.

Vlada je izabrana ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika, odnosno najmanje 126 poslanika.

Posle izbora vlade, predsednik i članovi Vlade polažu zakletvu pred poslanicima, čime počinje da teče mandat novoj Vladi.

Tekst zakletve glasi: "Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji i svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon, da ću dužnost člana vlade vršiti savesno, odgovorno i predano i biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije."

Posle položene zakletve, predsednik i članovi vlade potpisuju tekst zakletve i predaju ga predsedniku Narodne skupštine.

Prema Zakonu o vladi, član vlade ne može biti na drugoj javnoj funkciji u državnom organu, organu autonomne pokrajine, opštine, grada, grada Beograda, niti vršiti delatnost koja je po zakonu nespojiva s dužnošću člana Vlade, niti stvoriti mogućnost sukoba javnog i privatnog interesa.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je 6. aprila da je, posle saslušanog mišljenja predstavnika izbornih lista, doneo odluku da za kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije predloži Narodnoj skupštini profesora dr Đuru Macuta.

Vučić je istakao da Macut poseduje potrebne profesionalne i lične kvalitete, kao i stručnost i posvećenost za obavljanje funkcije predsednika Vlade.

Skupština Srbije je 19. marta konstatovala ostavku premijera Miloša Vučevića, posle čega je počeo da teče rok od 30 dana za izbor nove vlade. Vučević je 28. januara podneo neopozivu ostavku na tu funkciju, nakon što je u Novom Sadu došlo do napada na studente u blokadi.

Ako do 18. aprila u ponoć ne bude izabrana nova Vlada, predsednik Republike je dužan da raspusti Skupštinu i raspiše izbore koji bi, prema zakonu, bili održani početkom juna.

Autor: Aleksandra Aras