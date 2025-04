Očekujem vladu kontinuiteta! Deđanski o novim ministrima za Pink: Pozitivno iznenađenje je Dejan Vuk Stnaković

Stevica Deđanski, politički analitičar, rekao je za TV Pink da nova vlada ima mnogo novih ljudi, ali da nije bilo nekih velikih iznenađenja izborom novih ministara kao i to da je predvideo da će se neki od starih ministara naći i u novoj vladi.

On je rekao da su Siniša Mali, Dubravka Đedović, Starović i Lončar radili dobro svoj posao i da je bilo očekivano da oni opet budu deo nove vlade.

Kao novo lice on je izdvojio Dejana Vuka Stankovića dodajući, da je to veoma pozitivno iznenađenje.

Deđanski je rekao da je jako bitno da vlada bude vlada kontinuiteta, da gradi puteve, bolnice, da ulaže u kulturu.

On se osvrnuo na opoziciju i njihovom zahtevu da se formira prelazna ekspertska vlada i rekao da opozicija ne postoji i da su oni misli da se malo ogrebu o studente pa su onda prepuštali kompletno vodstvo nekim "no name" ljudima koji takođe nisu imali svoje kandidate.

- Opozicija i Đilas su nestali, oni prema nekom istraživanju imaju manje od onoga što im je dao Vučić negde oko 5 posto i mislim da je bolje da se opozicija unormali i da se bori kroz parlament i da počnu da razgovaraju, a studenti ako postoje kao organaizacija neka formulišu svoje zahteve i neka izađu na izbore, i verujem da bi proišli dosta pristojno - rekao je Deđanski.

Dodaje da su Đilas i opozicija primetili da su im studenti uzeli glasačko telo i da sada pokušavaju da vrate loptu u svoje polje opozicije, i da su zbog toga krenuli sa napadima na studente.

Nebojša Krstić, marketninški stručnjak rekao je za novog mandatara Đuru Macuta da će zbog toga što on nije političar mu trebati neko vreme da se prilagodi i da kad skoči u bazen sa ajkulama i krokodilima, moraće malo drugačije da pliva.

Kada je izbor ministara u pitanju Krstić je rekao da je za njega najveće i najpozitivnije iznenađenje Dejan Vuk Stanković.

- On je zaista jedan fin i pametan čovek. Preduzeće najteže ministarstvo, a to je ministarstvo pravde. Najveća težina je na ovom ministarstvu i ne bi mu bio u koži - kaže Krstić i dodaje:

- Hrabro je što je to prihvatio. Sudeći po onome što je ranije govorio mislim da je on pravi čovek na pravom mestu. Mislim da će biti pravedan prema svima i da će raditi na poštovanju ustava i zakona - rekao je Krstić.

Krstić navodi da je video da je odmah krenula prljava lična kampanja protiv njega na Šolakovim medijima, što govorio da se oni boje od čoveka koji treba da uvede red u ono u šta su oni najviše investirali tačnije u nerede.

-Sad oni se boje da ako neko nađe kompromisno rešenje, da će izgubiti mač kojim seku državu i društvo. Zato je on njihov najveći neprijatelji i zbog toga ga mi moramo podržati - rekao je Krstić.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, rekao je da je za njega bilo iznenađenje da mandatar bude profesor Macut.

- Ja sam imoa priliku ranije da sarađujem sa njim i mislim da je on zaista ugledan čovek i odličnan stručnjak - rekao je Spasić.

Prema njegovim rečima desilo se da je predsednik Srbije ispunio zahteve blokadera koji su tražili ekspertsku vladu, jer ovo i jeste ekspertska vlada.

Dodaje da nije prošla ona Đilasova vlada koju su hteli da proguraju bez izbora i da na taj način dođu na vlast, što se nigde u svetu tako ne radi.

- Dobili smo ekspertsku vladu koju sačinjavaju predsednik vlade jedan ugledni profesor, imamo Dejana Vuka Stankovića jednog tolerantnog ali ne neinteligentnog čoveka kojeg možete da vrtite u krug, imate gospodia Berišu koji se zaista bavi ljudskim i manjinskim pravima dugo, Nenada Vujića koji će biti mnistar pravde koji je zaista dugo bio direktor pravosudne akademije isto čoveka iz struke - rekao je Spasić.

On je naveo da za njega nije bilo iznenađenje što je minstar zdravlja i dalje Zlatibor Lončar jer je on zaista vrhunski lekar i političar.

Autor: Dalibor Stankov