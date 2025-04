TALAČKA KRIZA ISPRED RTS: Teroristi blokiraju SAJ

Studenti u blokadi od ponedeljka uveče blokiraju zgrade RTS-a u Takovskoj ulici i na Košutnjaku. Radnike Javnog servisa u zgradu je uvela policija. Tokom guranja sa blokaderima, jedan policajac je povređen.

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević uključio se u program Informer televizije i objavio najnoviju vest. U toku je talačka kriza ispred RTS, blokaderi blokiraju SAJ.

- Grupa terorista koja se krije iza takozvanih studenata blokira pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice iza zgrade RTS. Ne mogu da blokiraju SAJ. Biće upozoreni da sklone privatna vozila kojim su blokirali ulice, biće upozoreni da se sklone i omoguće ljudima da prolaze tuda i da rade. Ovo su najgori antisrpski ekstremisti. Nađite bilo gde u Evropi ili svetu ovakvu blokadu. Gde to ima da neko ne dozvoljava ulaz u Javni servis. Neki sa RTS-a sarađuju sa teroristima. Policija pokušava da asistira u obavljanju normalnog posla radnicima RTS. A sada su tzv. blokaderi rešili da blokiraju policiju. Ukoliko nastave sa ovim, policija će morati da interveniše. Ljudi to moraju da razmumeju. Ne možete da blokirate SAJ. To tako ne može. Oni će biti upozoreni, ukoliko odbiju, policija će postupiti u skladu sa zakonom. Svi učesnici će dobiti krivične prijave za ozbiljna i teška krivična dela - rekao je Vučićević.

Žandarmerija ispred RTS, policajac povređen

Blokada bahatih i dalje traje. Policija je tokom jučerašnjeg dana uvela 19 radnika RTS kroz kiosk brze hrane. Okupljeni blokaderi ne dozvoljavaju zaposlenima na Javnom servisu da uđu u zgradu, a tokom jutra, zbog guranja policije jedan policajac je povređen.

Blokada RTS i dalje traje

Studenti u blokadi su ispred svih ulaza u zgrade RTS-a. Pripadnici policije raspoređeni su jutros na raskrsnici ulica Svetogorske i Takovske. Za saobraćaj su zatvorene Takovska, Ulica Ilije Garašanina i Ulica kneza Višeslava. Studenti koji blokiraju RTS kao razlog za blokadu naveli su to što, kako tvrde, javni servisi "ne izveštavaju istinito" o protestima studenata u blokadi.

Oni su naveli i da će protest trajati "dok se ne raspiše novi konkurs za REM ili dok se RTS ne ugasi". Radio-televizija Srbije zatražila je od studenata u blokadi da prekinu blokadu objekata javnog servisa ističući da blokiranje objekata i sprečavanje zaposlenih javnog servisa da rade posao za koji su zakonski odgovorni predstavlja nedopustiv pritisak.

Autor: Aleksandra Aras