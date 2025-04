Pucaju iz svih oružja na Vučićev antifašizam i slobodarsku i nezavisnu politiku.

Ne biraju sredstva, ne biraju reči - samo da oslabe ono što Srbija godinama gradi: svoju nezavisnost, slobodu u odlučivanju i ponosno čuvanje antifašističke tradicije. U novom tekstu Fajnenšl Tajmsa, pod plaštom "analize", vodi se još jedna hajka protiv predsednika Aleksandra Vučića, koji je ostao dosledan politici vođenja Srbije putem suverenih odluka, bez stranog tutorstva.

Jer zamislite drskosti - predsednik Srbije, države koja je podnela ogromne žrtve u borbi protiv fašizma, odlučuje da prisustvuje paradi kojom se obeležava pobeda nad nacizmom! I to je, po Fajnenšl Tajmsu, "problem"?! Da li to znači da borba protiv fašizma više nije "u modi" - ako nije pod dirigentskom palicom Zapada?

Vučićev dolazak na paradu u Moskvu, gde se slavi herojska pobeda nad najmračnijom ideologijom 20. veka, ne znači podršku bilo kojoj savremenoj politici, već poštovanje prema istoriji, prema precima i prema vrednostima koje Srbija neće menjati ni za kakve "datume otvaranja poglavlja". Srbija je dovoljno dostojanstvena da može biti i na Zapadu i na Istoku — tamo gde je pošten dijalog, a ne ucena.

Jer šta zapravo zamera EU? To što Srbija ne sledi slepo sankcije, to što ne uvodi političke zabrane protiv svojih vekovnih prijatelja? To što ima snage da kaže "ne" kada svi očekuju "da"? Ako je cena ulaska u EU poniženje, onda Srbija već ima odgovor.

U tekstu Fajnenšl Tajmsa, jasno se vidi logika podela: "ili si sa nama, ili si protiv nas".

A šta ćemo sa slobodnom voljom naroda? Šta sa poštovanjem prema sopstvenim herojima i istoriji?Ono što oni ne mogu da razumeju, jeste da Srbija nije ničiji pion. Srbija je zemlja koja pamti, poštuje, i odlučuje sama. I zato - pucaju iz svih oružja na Vučićev antifašizam, jer je to poslednja linija odbrane slobodarskog duha u jednom sve više unificiranom svetu.

Autor: Aleksandra Aras