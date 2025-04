Miloš Pavlović, student Medicinskog fakulteta i jedan od predstavnika grupe Studenti 2.0 rekao rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink zbog čega su podneli prijavu protiv rektora beogradskog univeritea Vladana Đokića.

- On nas nije primećivao, mi smo mu slali zvanične dopise na mejl odnosili smo mu i na adresu, pozivali ga na razgovor, ali on ne samo da nije došao, nije se ni udostojio ni da nam odgovori. Mi smo videli da nas smatra kao studente drugog reda, i pošto svako treba da odgovara u skladu sa svojim postupcima, odlučili smo da posegnemo ka zakonu, kako bi i institucije mogle da rade svoj posao - rekao je Pavlović.

On je rekao da će zbog blokade fakulteta najviše ispaštati stuenti zbog tih 5 meseci ne rada.

- Jasam završio srednju medicinsku školu i evo na trećoj sam godini medicinskog fakulteta i to je nekih 7 godina da se uče stvari vezane za medicinu i nije se do sada desio period da 5 meseci nisma pročitao makardve tri stranice knjige, ali neki studenti to nisu uspeli i 5 meseci nisu ništa učili i posledice će se tek osećati za godinu dana

Luka Lalošević, student koji hoće da uči rekao je da rektor treba da gleda svakog studenta jednako kao što ovde nije bio slučaj.

- Rektor je komunicirao sa studentima iz plenuma sa studentima koji blokiraju fakultete a sa nama nije hteo da komunicira iako smo ga tri puta zvali. Imali smo pitanja za njega šta će biti sa akademskom godinom, šta će biti sa nastavom, kako će se spasiti akademska godina, šta će biti sa kreditima, sa studentskim domovima, stipendijama zbog toga mo ga i pozvali da nam odgovori ali on se nije odazvao pozivu - rekao je Lalošević.

On je rekao da njihovi roditelji plaćaju stan i kiriju i da to nije mala suma novca koji oni izdvajaju za nas i zaista smo se osećali razočarano i i odbačeno što nam niko nije odgovaroa na pozive.

Student Milutin Mijović reako je da rektor treba da odgovara jer po njemu je to zloupotreba službenog položaja.

- Ovo što on radi nije dobro ni po koga i nadam se da će se što pre fakulteti vratiti svom radu - rekao je Mijović.

Student Vladimir Balić rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da je juče održana sednica naučno-nastavnog veća na pravnom fakultetu gde je izglasan plan nadoknade nastave koji treba da počne 5. maja.

- Izglasano je da i studenti treba da se izjasne o tome preko ankete koja će biti anonimna. Ta anketa izjašnjavanja studenata pokazaće istinu o tome koliko je zaista broj studenata koji žele na nastavu i koji ne žele da blokiraju fakultet.

Autor: Dalibor Stankov