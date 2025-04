Predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, reagovala je danas na maltretiranje i vređanje zaposlenih na RTS.

"Nasilje bez kraja i konca, posvećeni sadizam bez ikakvog smisla, mučenje, vređanje, maltretiranje i targetiranje ljudi, a pre svega žena (od Nikoline Rakić do Vesne Radosavljević), sprečavanje prava na rad, gušenje svake reči koja im se ne sviđa. To je pokazala besomučna blokada javnog medijskog servisa. To je ostalo od blokadera. Svim nadležnim institucijama, kao i onima koji učestvuju u maltretiraju zaposlenih na RTS, bih skrenula pažnju da je ovo čemu danima svedočimo otvoreno kršenje Kravičnog zakona, člana 149. Toliko o tome koliko žele vladavinu prava, slobodu medija, pravdu i institucije. Biciklaju, hodaju i trče, ali od poriva za nasiljem izgleda ne mogu da pobegnu. Pobediće pristojna, većinska Srbija. Ona koja zaista veruje u pravo, pravdu i institucije koje rade svoj posao", napisala je Brnabić na mreži "X".

— Ana Brnabic (@anabrnabic) 18. април 2025.

