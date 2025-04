Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, koji je jutros pozvan u policiju po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako nezvanično Kurir saznaje, izjavio je tokom davanja izjave u svojstvu građanina da "lično želi da nastava na fakultetima uspostavi što pre" i da on kao ni kolegijum "nikada nisu podržali studentske blokade fakulteta"! Tokom dvočasovnog ispitivanja, kako saznajemo, svu krivicu za to što studenti mesecima ne mogu da idu na predavanja i da polažu ispite, svalio je na njih same, tvrdeći da profesori, dekani niti Univerzitet nemaju ništa s tim i da ne mogu da ih nateraju da studiraju, ukolio ne žele.

- Ja lično želim da se studenti što pre vrate na fakultete i da se nastve predavanja - rekao je između ostalog, kako saznajemo, rektor Đokić.

Kako Kurir saznaje, rektor je studnte blokadere okrivio za to što nema nastave i što beogradskom Univerzitetu ne funkcioniše tvrdeći da prošireni rektorski kolegijum takvu odluku nije podržao, već samo inicijalne zathteve studenata "koji nisu bili protivzakonit".

- Ističem da beogradski Univerzitet nije doneo ni jednu odluku kojom se obustvlja nastava niti bilo koju odluku o blokadama - izjavio je kako nezvanično saznajemo u policiji rektor Đokić protiv kog je deo studentata podneo krivičnu prijavu za zlopotrebu službenog položaja jer on, kako su naveli, "nije sprečio studentske blokade fakulteta, koje su organizovali takozvani "plenumi", pa je time onemogućio većini studenata pohađanje predavanja, polaganje ispita i doveo ih pre svršen čin - gubljenje studentske godine".

Međutim, rektor Đokić kog su danas predstavnici opozicije i nekoliko desetina građana u znak podrške dočekali ispred policijske stanice, praktično je rekao da ne podržava blokade fakulteta kao i da on i njegove kolege iz rektorskog kolegijuma ni na koji način ne daju "zeleno svetlo" za obustavu predvanja i blokadu Univerziteta, ali da nemaju ni mehanizam da ih spreče. Kako saznajemo, naveo je i bi, da su dekani i predstavnici fakulteta učestvovali u donošenju odluke o obustavi rada na fakultetima kao rektor postupio po Zakonu o visokom obrazovanju.

- Nastava na beogradskom Univerzitetu se ne odvija, ali ne zbog odluke dekana ili predstavnika tih institucija, već zbog studentskih blokada. Upravo zbog toga smo člavnovi kolegijuma i ja više puta razmatrali pitanja koja se tiču nadokande nastave, pronalaska načina da se polažu ispiti kao i da se normalizuje stanje na Univerzitetu. Više puta smo preispitivali situaciju sa blokada i moram da istaknem, nikada nismo ni jednim saopštenjem podržali studentske blokade - rekao je, kako otkriva sagovornik Kurira rektor Đokić.

Pred policijom, dok su ga predstavnici opozicije čekali ispred stanice, rekao je i da je više puta razgovarao sa predstavnicima studentskog parlamenta kako bi razmotrlili na koji način da se reši situacija i da se studenti vrate na nastavu, ali da rešenje nisu pronašli jer su "studenti ti koji moraju da odluče da se vrate na fakultete".

Đokiće je, prema rečima našeg izvora govorio i o takozvanim plenumima studenata, navodeći da ne zna da li je to legalan ili nelegalan način studentskog organizovanja, napominjući da studentima blokaderima nikada nisu ustupane prostorije Univerziteta, tvrdćei da svi studenti bilo da su u bokadi ili ne imaju pravo da ulaze na fakultete i borave na njima.

- Postavljenja su mu brojna pitanja, a odgovarajući na njih, naveo i da je ne zna da li su se na takozvanim plenumima razmatrale akcije blokiranja Aerodroma Nikola Tesla, ili političkog delovanja - dodaje izvor Kurira

Autor: Dalibor Stankov