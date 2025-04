APEL NOVINSKIH REDAKCIJA IZ SRBIJE! Pozivamo nadležne da omoguće rad RTS-a!

Redakcija Euronews pozvala je danas nadležne da omoguće rad RTS -u, a tom apelu, pridružile su se kolege iz TV Pink, Alo, Novosti, Politika, Tanjug i Kurir.

"Naše kolege sa Radio televizije Srbije više od 70 sati ne mogu da odu na svoj posao, ne mogu da izveštavaju, ukinuta su im sva prava, proterani su iz javnog prostora i linčovani na društvenim mrežama.

Više od 70 sati izloženi su torturi, iživljavanju bez presedana, fizičkom i psihičkom nasilju.

Više od 70 sati, svi mi, ljudi iz medija, novinari, uglavnom nemo posmatramo kako naše kolege teraju u logore, i kako nad njima sprovode uličnu, sirovu i brutalnu revolucionarnu "pravdu", koja, kod svakog normalnog, mora da izazove ne samo strah, nego i gađenje.

Zbog svega toga poslednji je trenutak da, kao profesija, kao ljudi, dignemo svoj glas protiv onih koji pokušavaju da prevaspitaju medije i da ne dozvolimo da naše kolege dočekuju najveći praznik kao taoci nekolicine.

Reč je ne samo o ljudima sa RTS-a, nego o svima nama, o svakom mediju, o celoj profesiji. Reč je o našem pravu na rad, o našoj slobodi govora, pravu na mišljenje i pravu da sami uređujemo naše medije, a ne da nam ih uređuje ulica.

Reč je o tome da li ćemo da živimo bez straha od linča, zato što je svaka poternica za nekim iz RTS-a, poternica za svima nama.

Zato tražimo od svih nadležnih organa, svih novinarskih udruženja, kako domaćih, tako i međunarodnih, od srpskih i evropskih institucija, da bez odlaganja i izgovora i osude progon ljudi sa RTS-a, i učine sve da on bude sprečen.

Zahtevamo da se omogući pravo na rad, da se zaštite elementarna ljudska prava, da se iz javnog prostora eliminiše kultura linča, i da se utvrdi jasna odgovornost za ovaj napad na našu profesiju.

Pozivamo sve kojima je stalo do slobode medija, sve kojima je do informisanja, do javnog servisa kao jedne od najvažnijih institucija našeg društva, do činjenica, da nam se pridruže u borbi za elementarne slobode.

Koliko sutra, ono što danas doživljava naša profesija, doživeće i druge.

Zato nadležni organi moraju da reaguju i novinare da dignu svoj glas", navodi se u saopštenju Euronews.

Autor: Iva Besarabić