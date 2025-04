Vučić posetio studente koji žele da uče: Nikada siledžijstvo i nasilje neće biti normalnost u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas studente koji hoće da uče u Pionirskom parku.

Vučić je prethodno u Predsedništvu, zajedno sa gospođa Jokom, pokazao kako je pripremio i ofarbao jaja za studente.

Kao što je i obećao, predsednik je otišao da sa studentima podeli današnji praznik.

Predsednika su studenti dočekali aplauzom, nakon čega se pozdravio sa ženama koje su na štandovima došli sa svojim ručnim radom, kolačima i ofarbanim jajima za studente.

- Divno ste ovo spremali, hvala vam za osmehe i sve ovo i što brinite o ovoj deci - zahvalio se okupljenima.

Zaključili su da je divan dan i lepo vreme. Darivan je ofarbanim jajima.

Vučić je na početku razgovora rekao da mu se čini da je najviše građana stiglo iz Novog Sada u Pionirski park.

- Ja sam stvarno bojio jaja za vas, nisam sva, ali neka jesam. Oko 20-30 sam obojio, došao sam da vam se zahvalim, stvarno vam se divim. Doneli smo i voće. Stvarno vam se divim, ne samo zbog toga što ste izdržali da budete napolju, već i zbog hrabrosti da izdržite link kojim ste bili izloženi. I nikada oni koji pripadaju čoporu, niti su bili niti će biti uspešniji! - rekao je na početku Vučić.

- Uostalom, ako pogledate iz moje generacije, iz stareh generacija sa pravnog fakulteta u Beogradu koje sve izlazi, kako izlazi, uglavnom oni koji su išli uz, a ne niz vetar, uz vodu, a ne niz vodu postali su neko. Tako da nemojte da se sekirate, za dva, tri meseca svi će da ih se odriču. Kao ovaj dan, što ih se već odrekao. A onda ćemo mi morati da prigrlimo te ljude, te mlade ljude i da kažemo da i od njih mnogo toga očekujemo u budućnosti i da im pomognemo sve što možemo. Ali vama divljenje za to što ste učinili, za to što ste ohrabrili Srbiju, za to što ste promenili svest kod ljudi, zbog toga što ste pokazali da učenje, rad i ljubav prema otadžbini mogu da idu zajedno.

Novi skup u Nišu sredinom maja

- Svima ste podigli moral, i nama u politici, ali rekao bih svim građanima, svim Srbima, gde god da živimo. Mi ćemo da nastavimo ovo sa ovim skupovima, da li 10. ili 17. maja u Nišu. Dakle, da. Mi ćemo biti spremni za 10. ili 17. maj, da govorimo. Da, da - dodao je.

Predsednik je istakao da je važno da se nastavi nastava na fakultetima, kada ga je studentkinja podsetila da je Pravni fakultet u Novom Sadu doneo odluku da se početkom maja vraća redovnoj nastavi.

- Samo pitam šta je tim mladim ljudima alternativa. U stvari, čuo sam da vas obavestim, oni planiraju da naprave novi G17+, samo će to sada se zvati inicijativa 60. I tu bi trebalo da bude valjda 190 studenata blokadera da prave studentsku listu, pošto im nije prošlo ovo oko prelazne vlade, što sam vam lepo rekao da neće proći. Sada ćemo da tražimo nove izbore, pa ćemo da postavimo tu Božu Ratkapa - rekao je.

- Kao što je ovo ludilo s RTS-om. Ti blokiraš nekom, ne daš mu da jede. Ne daš mu da jede, ne daš mu da živi, ne daš mu da radi. Šta ste bre vi? Gde to imamo? I to ne može doveka da bude tako. Držaćemo i izdržaćemo do poslednjeg sekunda da čuvamo mir, da ne intervenišemo. Ali ustavi, zakon i zemlje na kraju moraju da se poštuju. Pokazali smo trpeljivost neviđenih razmera. Nismo se ponašali kao Nemci u Humboldtu ili Amerikanci u Atlanti. Ja sam šokiran scenama koje sam video u Humboldtu i Atlanti. Ja verujem da će moja kancelarija predsednika Republike detaljno da ispita slučajeve u Humboldtu i Atlanti i da ćemo onda svoja zapažanja da uputimo našim nemačkim i američkim kolegama verujući da će oni prihvatiti.

U razgovoru sa studentima je naveo da je blokadera manje.

- Drugačije razmišljamo, a da li ih je mnogo manje, naravno. To dejstvo adrenalinsko prestaje posle izvestnog vremena. Racionalni argumenti se sporo probijaju, ali se probijaju. Međutim, ovi koji ostaju su najradikalniji. I oni sad ne mogu da razumeju da su oni šest meseci maltretirali sve nas i celu zemlju, maltretirali šest meseci, a da se ne završi nekakvim njihovim uspehom. Nečim da ne probaju. Zato oni pokušavaju da prave ove radikalne ludosti sa RTS-om, sa bukvalno mučenjem ljudi. Torturom neviđenih razmera. Ali će tu napraviti i dodatne greške. Mi smo trpeljivi, strpljivi. I samo da ljudi, obični ljudi u Srbiji ne budu ogorčeni na nas zato što ih puštamo i zato što ne reagujemo još. To nije znak naše slabosti, verujte mi na reč - dodao je.

- Oni misle da će to da im bude injekcija za neka nova okupljanja. Više nema nikakvih injekcija, niti bilo čega. U Kraljevu ih je bilo u piku, sve ukupno, sa svim kafanama u centru, oko 8.120. Od toga je skoro šest hiljada došlo sa strane, najviše iz Beograda. Ali i iz Čačka, Užica, Požege, Arilja, Kraljeva, Trstenika, Vrnjačke Banje, Kruševca, Kragujevca, svih mesta. U odnosu na Kragujevac, gde je bilo između 28.000 i 32.000, vi samo pogledajte kolika je razlika. Nebo i zemlja. Ali nije ni to mnogo važno. Ovde su bili radikalni. Oni koji sada po svaku cenu i nasilje moraju da pokažu svoju lojalnost i tako dalje - rekao je predsednik.

Vučić je poručio studentima u Pionirskom parku da ne uče od ljudi kao što je rektor Vladan Đokić.

- Danas... Rektor ko u Balkan ekspresu. Jesi li to bio ti ili si išao tetki lek da odneseš? Jesi li muzičar ili šta si? Sve su studenti? A, on ne zna da li je muzičar ili je išao tetki lek da odnese. Mene kad pitaju, javna je tajna, ja uvek kažem da sam za sve kriv, a njemu su svi drugi krivi, samo on nije. Tako to ide - naveo je.

- Šta da vam kažem? Nema ko drugi. Po ustavu i zakonu, ja sam taj koji raspisuje izbore. I kako će da me nateraju, tako što će da me biju, izgladnjuju, šta? Evo, živi su. Nema ništa, se mi vratimo tome. Ja sutra odoh da obilazim ono što radimo po Srbiji. Da se vraćamo polako u normalan život. Uvek sam više verovao u mlade ljude i u ove studente blokadere. Sam uvek više verovao nego u profesore blokadere. Strašno je kako su ih ovi zloupotrebili, strašno. A vi, ponašanjem svojim koje ste pokazali u najtežim trenucima, ste sebe izdvojili. Izdvojili ste sebe kao najhrabrije, kao nešto najsjajnije što imamo. I na ponos vašim roditeljima. I uvek ćete, kao veteran ili stari čovek kao ja, dobro znati šta govorite. Dobro znam. Više znate nego mi, kako ti studenti iz tih malih sela u Srbiji, iz manjih gradova. Više ste tih gradova, što oni kažu? Pa tamo su roditelji veoma ogorčeni. Roditelji su veoma ogorčeni zato što plaćaju deci i u Novom Sadu, i u Nišu, i u Beogradu školovanje, odnosno studiranje. I ti roditelji ne razumeju - rekao je i dodao:

- Oni teško, mukom plaćaju studiranje svoje dece. Oni ove igre beogradske, gradske, urbane i tako dalje, oni to ne razumeju. I zato sam ja zamolio, i verujem da će predsednik vlade u svojim porukama, dijalogu i razgovorima i sve, uputiti molbu i zahteve za razgovor svima, dakle, ne samo iz Beograda i Novog Sada, već iz Niša, Kragujevca i naravno iz Kosovske Mitrovice, koja ni jednog dana nije štrajkovala, ni jednog dana nije bila u blokadi i tako dalje. Ali, kako ćemo mi da se izvučemo iz svega toga? Na kraju će svi od nas pare da traže. A zapamtite šta sam vam rekao, uveren sam da će prvi zahtev profesora blokadera da bude da se ukine uredba i da ako možemo mi njima da damo pare, ali ako je moguće da oni ništa ne urade. Nije moguće. Svi ne vratite na posao i ne počnete da radite. Nula. Krompir. To je to. A vi vičite, diktator, ludak, ovakav i onakav. E, možda sam ludak, možda je ovaj ludak, možda je onaj ludak, ali kad mi budete pokazali jednog čoveka koji će majstoru u Irgetu da da platu, a da mu nije radio na kući tog dana, da mu da nadnicu za taj dan, a ne da ga plaća mesecima za nerad, e, onda ću i ja da pristanem na to. I svi drugi u zemlji. A vi da vidite. E, nadležan nisam, nadležan, eto, imam uticaj i na većinu u Skupštini.

Podsetio je još jednom da je nudio dijalog, ali da je odbijen svaki put.

- A nemojte da zaboravite koliko smo im puta nudili dijalog, a oni dijalog odbijali. Dok su mislili da su mnogo jači i dok su mislili da sve mogu nasiliti. Sad im je jasno da nema više ništa na silu. I zato je bilo pilatovsko pranje ruku, nisam ja, to su studenti. Na kraju ću ja da branim blokadere. Videćete, nećete to dugo da čekate, nećete to dugo da čekate. Ali dobro, da vas mi ne smaramo više. Danas je veliki petak, a studenti blokaderi su već pet dana ispred RTS-a. Zar je moguće da im i ovi najveći praznici nisu sveti, da puste te ljude da budu sa svojim porodicama kod kuće? Ja sam šokiran onim što oni rade ispred RTS-a. Ali nisu tamo samo studenti blokaderi, tamo su svi ovi blokaderi. I onaj kriminalac Đajić i svi drugi. Ljudi se obično pitaju zašto ja to kažem na taj način. Zato je on kriminalac, zato što je on ubica u pokušaju. Jer otvoreno poziva na moju smrt i kaže da se zalaže za moju smrt. Ne zbog toga, nego zbog njegovih kriminalnih hakata i lopovluka. Za mene je to najgori kriminal. Zato je on kriminalac. I zato je njemu potrebna revolucija da kriminalac ne bi odgovarao za svoja kriminalna dela. Do svih onih nesrećnika tamo od Lutovca do... Kakav je Lutovac student? Kakav je onaj Štimac student? Pravi izgubljeni, jedni po ceo dan, nemaju šta da rade. I sad ste svi nasmejani, niko ne sme da im kaže ono što ceo narod misli. Pravi izgubljeni, svaki dan po ceo dan, bre. Imaš li ti nekad nešto da radiš u životu, bilo šta, bilo kada.

Naveo je da su pojedini pokazali da su siledžije, da su pokušali da ubiju tri žene u Skupštini, ali da nijedno siledžijstvo i nasilje neće proći u Srbiji!

- Neće nas uvući u tu novu normalnost.

Autor: Snežana Milovanov