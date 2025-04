'PRIŠTINA 12 GODINA NE ISPUNJAVA OBAVEZE IZ BRISELSKOG SPORAZUMA' Marko Đurić: Normalizacija odnosa nemoguća bez rešavanja statusa srpskog naroda

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da Priština već 12 godina ne ispunjava Briselski sporazum u čijem središtu je formiranje Zajednice srpskih opština, i istakao da normalizacija odnosa ne može biti postignuta bez rešavanja statusa srpskog naroda.

"Danas se obeležava 12 godina od potpisivanja Prvog sporazuma o principima normalizacije odnosa Beograda i Prištine, poznatog kao Briselski sporazum. U središtu ovog sporazuma su odredbe koje se odnose na uspostavljanje Zajednice srpskih opština. Ipak, 4.383 dana, Priština konstantno ne ispunjava svoje obaveze prema ovoj ključnoj odredbi, što ozbiljno podriva njen kredibilitet kao partnera u dijalogu, naveo je Đurić.

"Kao neko ko je direktno učestvovao u oblikovanju koncepta Zajednice srpskih opština i ko je vodio delegaciju Beograda na 221 rundi Dijaloga u Briselu, moram da podvučem da značajna normalizacija odnosa ne može biti postignuta a da se ne da prioritet rešavanju statusa i prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji", istakao je Đurić u objavi na mreži Iks.

Today marks twelve years since the signing of the First Agreement of Principles Governing the Normalization of Relations between Belgrade and Pristina, commonly known as the #BrusselsAgreement.



