Brnabić položila venac u spomen parku 'Jajinci': Srbija neguje kulturu sećanja i neće zaboraviti žrtve fašizma (FOTO)

Izaslanica predsednika Republike Srbije i predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, nakon što je položila venac u spomen parku "Jajinci", da Srbija neguje kulturu sećanje i da nikada neće dozvoliti da budu zaboravljene žrtve fašizma tokom Drugog svetskog rata.

Brnabić, koja je predvodila državnu ceremoniju obeležavanja Dana sećanja na žrtve Holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu, istakla je da Srbija danas, pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića, nastavlja da bude glas razuma i stabilnosti.

"Upravo zato što dobro pamtimo cenu rata i cenu podele. Zato se zalažemo za dijalog, mir i stabilnost u našem regionu, kao i na čitavom evropskom kontinentu i svetu. Srbija je dosledna, pouzdana i miroljubiva. U tome leži naša snaga, to je zrelost i pokazuje našu odgovornost", rekla je Brnabić.

Podsetila je da su, tokom Drugog svetskog rata, u logorima u Jajincima, Sajmištu, Jadovnu, Prebilovcima, Staroj Gradiški, Jasenovcu i u Jajincima, ljudi ubijani samo zato što su bili Srbi, Jevreji, Romi i antišafisti, zbog vere i imena, zato što su bili drugačiji.

"Jajinci su bili jedno od najvećih stratišta u Evropi, gde je za nekoliko godina život izgubilo više od 80.000 Srba, Jevreja, Roma i antišafista drugih nacija. To je tragedija koju je nemoguće razumeti, alfi moramo je pamtiti. Sećanje na Jajince je odgovornost da ne dozvolimo da se nešto takvo nikada ne ponovi", naglasila je Brnabić.

Dodala je da su zato Jajinci više od spomenika, podsetnik da ljudski život i dostojanstvo mora da bude iznad svake ideologije, podele i mržnje.

"Mi danas, 80 godina kasnije, odajemo poštu njihovom padu ne samo rečima, nego i delom čuvajući mir, braneći istinu, štiteći vrednosti na kojima počiva sloboda. Naša obaveza je da ne dozvolimo da se zlo banalizuje, stradanje zaboravi, istina prećuti i zato se Srbija aktivno posvetila razvijanju kulture sećanja. Ne zato što želimo da živimo u prošlosti, već zato što iz prošlosti izvlačimo lekcije i moralne temelje budućnosti", naglasila je Brnabić.

Istakla je da o tome svodoči i podrška koju država pruža Muzeju žrtava genocida, obnovi memorijalnih kompleksa, ali i saradnja sa istraživačkim institucijama i dijalog sa porodicima žrtava.

Dodala je da to nije politika, već dužnost i poštovanje.

"Na žalost, živimo u vremenu kada se nekad tiho, ali uporno relativizuje ono što ne sme biti relativizovano. Žrtve se zaboravljaju, čutanje postaje zvaničan stav. To nisu slučajnosti, to su upozorenja svima nama. Mi svi moramo biti glasni u odbrani istorijske istine, ne radi prošlosti, već radi dece koju učimo šta je dobro, a šta zlo. Srbija to čini mirno i odlučno, bez revanšizma i mržnje sa svešću da nema kompromisa kada je reč o istini", rekla je Brnabić.

Istakla je da je kao izaslanica predsednika i predsednica Skupštine, a pre svega kao čovek, došla da oda poštu žrtvama i da, u ime čitave naše države, izgovori ono što oseća svaki čovek koji dođe u Jajince: tugu, ponos i obavezu.

"Da ne zaboravimo, da ćemo ostati na strani pamćenja i da ćemo čuvati vrednosti slobode, borbe protiv fašizma, istinu i mir. Da ćemo znati šta je cena tišine i zašto je naš glas sada važan", rekla je Brnabić.

Kako je rekla, Jajinci su bol, ali i pouka.

"Ovde se rađa moralna obaveza da nikada ne odstupimo od čovečnosti. Zato 22. april nije samo podsećanje na jedan događaj. On je opomena celom čovečanstvu da ne ponovi iste greške i ne dozvoli nove mržnje. Da razume koliko je sloboda vredna i krhka", istakla je Brnabić.

