Brnabić raskrinkala Đilasa: Sve inverzno perverzno

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić odgovorila je Draganu Đilasu na društvenoj mreži Iks.

"Znači, Vučić je lud, a vi pametni? I vi tako pametni ostavili pola miliona ljudi bez posla, a on tako lud otvorio pola miliona radnih mesta? Vi zgazili JAT, on stvorio Air Serbia. Vi pokušali da zatrete Vojsku Srbije, on napravio regionalnu silu. Vi fabrike zatvarali, on fabrike otvara. Vi ste za EU, a on započeo pregovore. Vi rekli da će on da uvede sankcije Rusiji, a onda ga kritikovali što nije uveo sankcije Rusiji. Vi pametni ga molili da vas podrži za razne funkcije - od sportskih, preko akademskih, do međunarodnih, njega, ludaka. Vi tražite izbore, on vas pobeđuje. I tako još milion primera. I onda je on lud, a vi pametni... Pa da.... Sve inverzno perverzno", napisala je Brnabić na Iksu.

Autor: S.M.