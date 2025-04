'ON NIJE JEDAN ČOVEK, TO JE MANIFESTCIJA UDRUŽENJA' PETROV ZA PINK: Niko nema poverenja u to šta će rektor da kaže ili uradi

Prof. dr Vladan Petrov sa Pravnog fakulteta kaže da ovo nije početak dijaloga, već da je dijalog započet kada se rektor susreo sa ministrima u Vladi. Ovde je reč o pozivu najvišeg zvaničnika rektoru, i da je dobro da se on odazvao.

U Vladi Srbije je juče, na poziv premijera Đura Macuta, održan sastanak sa rektorom Beogradskog univerziteta Vladanom Đokićem. Razgovor je protekao u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, a učestvovali su i ministar prosvete, vanredni profesor dr Dejan Vuk Stanković i ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija akademik prof. dr Bela Balint.

Ispred Rektorata Univerziteta u Beogradu, pored rektora prof. dr Đokića, sastanku su prisustvovali i prodekan za finansije prof. dr Zorica Vujić i prorektor za nastavu prof. dr Dejan Popović, navedeno je.

- Mislim da nije neophodno da se znaju detalji. Bolje je da razgovaraju, pa ćemo onda videti šta ćemo dalje. Ja bih samo podsetio na prethodnih mesec ipo, dva... Glvni ljudi u vladi su imali razgovor sa rektorom, tu je bio i dekan Pravnog fakulteta i tada je usvojen 4. zahtev. Obezbeđena je, gotovo apsolutna autonomija univerzieta, do krajnjih granica... Povećan broj ljudi, date finansije... Moram da podsetim, čim je o urađeno, pre nego što je zakon ušao u proceduru... Ljudi su se ponašali kao da tog početka dijaloga nije bilo. Važno je da znamo, da ovo ne mora da bude velika stvar. Nemam poverenja... Sreće me običan svet, postao sam narodni profesor, ljudi me zaustavljaju, ne mogu da ih lažem... Niko nema poverenja u to šta će rektor da kaže i da uradi. On nije jedan čovek, to je manifestacija udruženja, personifikacija toga. Mislim da mu se pridaje preterano veliki zbačaj - rekao je Petrov.

Sve što se dešavalo u prethodnih nekoliko meseci, ne daje neki optimizam, dodao je on.

Autor: D.B.