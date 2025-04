Đurić: Blokada RTS-a kršenje domaćih i međunarodnih zakona, narušava ugled Srba u svetu

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić apelovao je danas da se prekine blokada RTS i istakao da se blokadom medijskog javnog servisa narušava ugled zemlje u međunarodnoj zajednici i krše domaće i međunarodno zakonodavstvo, kao i da se šalje poruka da demokratski mehanizmi u Srbiji nisu opšteprihvaćeni.

''To je loša poruka o našem društvu u celini. Ja se zalažem za to da se političke razlike isključivo mogu rešavati kroz institucije i dijalog i jedino to može doneti neku korist našoj zemlji. I zato blokada RTS-a mora da prestane'', rekao je Đurić za TV Prva.

On je ukazao da se blokadom RTS-a krši član 50 Ustava Srbije koji garantuje slobodu izražavanja, kao i da blokada javnog servisa nanosi štetu i međunarodnom imidžu Srbije i da se time krši član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima koji garantuje slobodu rada medija i slobodu izražavanja, ali i predviđa obavezu države da novinarima garantuje da mogu da rade svoj posao bez uznimiravanja, pretnji i blokada.

Đurić je rekao da, ukoliko država ne uspe da garantuje novinarima slobodu izražavanja i govora, novinari mogu da tuže državu lokalnim sudovima, ali i Evropskom sudu za ljudska prava.

''Država se našla u vrlo delikatnoj situaciji da mora da balansira između nečega što je sloboda okupljanja, koja je neosporna, i mislim da smo pokazali u prethodnih pet meseci toleranciju bez presedana kada je reč o neprijavljanim skupovima, koji nisu u skladu sa zakonom, ali i kada je reč o reakciji države u kojoj smo pokazali veliku umerenost'', dodao je Đurić.

Podsetio je da je povodom blokade RTS napisao otvoreno pismo međunarodnim organizacijama i da je smatrao svojom dužnošću da kao ministar spoljnih poslova ukaže na to da je u slučaju blokade RTS-a pređena crvena linija između nečega što je pravo na slobodu okupljanja i nečega što je ugrožavanje bazičnih ljudskih sloboda.

Govoreći o zahtevu studenata u blokadi da se raspiše novi konkurs za Savet REM-a ili da se ugasi RTS, Đurić je rekao da je to suštinski pritisak na uređivačku politiku RTS-a i da to mora da se odbaci kao metod političke borbe.

''Ja dolazim iz SNS, iz naših redova mogli ste da čujete mnogo puta poslednjih nedelja i meseci nezadovoljstvo uređivačkom politikom RTS-a, pa niste videli da je bilo ko od nas izašao da prepreči put urednicima ili novinarima RTS-a ili bilo šta tome slično'', rekao je Đurić.

Odgovarajući na pitanje o očekivanjima od nove Vlade, Đurić je rekao da su ona velika i pozitivna jer je, kako je istakao, premijer Đuro Macut jedinstveno pozicioniran kao univerzitetski profesor i stručnjak u svojoj oblasti i kao čovek koji može da okupi novo poverenje šire zajednice, da radi na smanjivanju tenzija u društvu, prevazilaženju podela i davanju dodatnog impulsa institucijama da nastave svoj posao, pre svega kada je reč o rastu ekonomije.

''Mi smo u prethodnih više od 10 godina više nego udvostručili snagu i veličinu naše ekonomije. Imamo EXPO 2027 koji je ogromna šansa za nas i važno je da se nastavi sa projektima koji su Srbiju učinili zemljom koja je u prethodnoj dekadi privukla 65 odsto svih direktnih stranih investicija'', rekao je Đurić.

On je naveo da je, da bi se to realizovalo, ključna društvena stabilnost i dodao da smatra da premijer Macut može da postigne odlične rezultate u očuvanju društvene stabilnosti, prevazilaženju podela, smanjivanju tenzija.

''Mislim da je dobro što dolazi do inicijalnih sastanaka, kao što je sastanak premijera Macuta sa rektorom (Vladanom) Đokićem'', dodao je Đurić.

On je rekao da mu je lično žao što je Miloš Vučević podneo ostavku na mesto predsednika Vlade jer je, kako kaže, reč o čoveku koji je ''čovek države" i rodoljub.

''Smatram da smo mi kao politička organizacija njegovim ličnim činom pokazali spremnost da radimo na prevazilaženju društvenih tenzija, čak i po cenu podnošenja političkih žrtava koje nisu uvek zasnovane na nečemu što je objektivna odgovornost ili nešto slično'', rekao je Đurić.

