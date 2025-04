ĐURĐEV POVODOM SMRTI PAPE: Vatikan neće dugo izdržati da ne prizna samoproklomovano nezavisno Kosovo

Za sahranu pape Franje očekuje se da će u subotu ujutru preko 200.000 ljudi biti prisutno na Trgu Svetog Petra u Vatikanu. To je procenio Odbor za javni red i bezbednost prefekture Rima na sednici kojom kojim je predsedavao italijanski ministar unutrašnjih poslova MateoPjantedosi.

Istoričar Petar Đurđev kaže da u ovom momentu, kada bismo gledali odnos SPC i katolikom crkvom, veće probleme smo imali sa biskupima, nego samim Vatikanom.

- Srpski narod još uvek nije svestan koliko je Irinej bio značajan za crkvu, i to će se tek sledeće godine shvatiti. Sa odlaskom pape Franciska se postavlja pitanje, a šta će biti daje, videćemo. Vatikan neće dugo izdržati da ne prizna samoproklomovano nezavisno Kosovo - rekao je on potom.

Analitičar Saša Borojević istakao je da papa nije taj koji donosi krucijalne odluke u Vatikanu.

- Nama ko god da je sa ove ili sa one strane... Ja duboko verujem i znam da papa ne čini ono što je Vatikan. On ga predstavlja, ali ne donosi odluke... On je možda doprineo da se Stepinac ne proglasi odmah svecom. Kada sam pričao sa istoriarima iz Hrvatske, rekli su da treba da bude svetac zbog svari koje je doživeo u zatvoru - rekao je potom.

Nisam čuo izvinjenje od pape za podzemne kanale, otete indijance, nisam čuo za uhapšene biskupe u Americi optužene za pedofiliju, ali sam čuo da su Hrvari neke svoje biskupe označili kao pedofile ali tek nakon njihove smrti, rekao je Saša Borojević.

- Možda je bio dobar, prvi koji je zaustavio neke stvari, ali to nije bilo dovoljno, rekao je potom.

Ja sam izgubio 61 člana porodice u Hrvatsoj, ne mogu da oprostim, dodao je potom.

