VUČIĆ O TRAGEDIJI U RIBNIKARU: Ne isključujem ništa i sve mi je sumnjivo

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić istakao je govoreći o tragediji u Ribnikaru da mu je sve sumnjivo.

Ističe da ne zna kakav crni labud može da se desi, kao što je rekao Đuro Raca, "nisam ni u šta siguran, to mi je neverovatno".

- Nisam teoretičar zavere i čak onako divnom čoveku ne želim da poverujem da je to istina. Ne iskuljčujem i sve mi je sumnjivo, posebno od Ribnikara, bio sam u školi 2 puta, kada sam video razdaljinu sa koje je mali pogađao, kad sam video krike urlike... Komandant Kobi mi je rekao, "Šefe ne bi svi naši ne bi mogli da izvedu na ovaj način". To je rekao u punoj zbilji, on je napravio fotografiju - kaže Vučić.

Autor: S.M.