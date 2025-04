Patrijarh srpski Porfirije postao je meta neviđene hajke opozicije i medija pod stranim uticajem, nakon što je u Moskvi pred predsednikom Rusije Vladimirom Putinom rekao ono što cela Srbija zna - da je u našoj državi na sceni obojena revolucija.

Porfirije je, jasno i smelo, u Kremlju izgovorio istinu koju se mnogi ne usuđuju ni da pomisle. Opozicija, u maniru najgorih denuncijanata i ideoloških sledbenika stranih centara moći, pokrenula je lavinu napada. U neviđenom izlivu mržnje, kleveta i uvreda - traže mu čak i oduzimanje državljanstva.

Šef poslaničke grupe PUPS Stefan Krkobabić, u "Novom jutru" sa Jovanom Jeremić osudio je svaki napad na srpskog Patrijarha koji je samo dao svoj objektivan stav u situaciji u društvu.

- Patrijarh je osoba dijaloga i dogovora, osoba koja predstavlja Srpsku pravoslavnu crkvu, napasti njega je na neki način napad na sve vernike. Kod opozicije sve proizvodi revolt, ali patrijarh nije dao nikakav povod za to. On je otišao na poziv ruskog patrijarha u Moskvu i sa njim razgovarao. Primio ga je i jedan od najvećih svetskih lidera, predsednik Ruske federacije Vladimir Putin. To je bio jedan istorijski sastanak u kome je objasnio na svoj način stvari koje se dešavaju u našem društvu, a to očito nekima ne odgovara -rekao je Krkobabić i dodao:

- Rekao je da se kod nas dešava pokušaj obojene revolucije i zauzeo je jedan stav, što opozicionim elitama u Srbiji smeta. Mi moramo stati u njegovu odbranu, jer je on objektivno čovek dijaloga i neko ko ne rasplamsava bilo kakve tenzije u društvu. Mislim da je upravo on čovek koji mora da se uključi u ovaj dijalog u društvu, jer je neko ko ima svoje mesto u tome i njegove reči svako mora da shvati na ozbiljan način - rekao je Krkobabić.

Krkobabić ističe da je neophodno imati strpljenja i da je razgovor između premijera Macuta i rektora Đokića korak u pravom smeru.

- Sada samo treba da budemo malo strpljivi. Imamo novu Vladu, ali stvari moraju da se menjaju i na nivou opština, državnih preduzeća i ostalo. Celokupan taj aparat mora da se pretrese, ali dijalog mora da bude otvoren. Treba bežati od teških reči i spustiti tenzije -rekao je Krkobabić.

Krkobabić se osvrnuo i na pokušaj pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) da u sredu uhapse predsednika Republike Srpske Milorada Dodika u Administrativnom centru Vlade RS u Istočnom Sarajevu.

- Nije ovo napad na Dodika, već napad na Republiku Srpsku, jer dolazimo u sitauciju da svaki budući izabrani predstavnik srpskog naroda bude na isti način procesuiran i napadnut. To je jedan sveobuhvatan napad na Republiku Srpsku gde imate izjave ministara iz federacije BiH koji kažu d aće poslati novu ekipu. Upravo oni ne idu u pravcu dijaloga i smirivanja tenzija, već raspirivanje jedne etničke mržnje -rekao je Krkobabić.

Autor: Iva Besarabić