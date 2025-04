Jovana Jeremić je ugostila jednog od najuticajnijih srpskih političara, lidera Srpske napredne stranke.

Miloš Vučević je za Novo jutro govorio o najaktuelnijim društveno-političkim temama, izazovima sa kojima se Srbija susreće kako na unutrašnjem planu, tako i na međunarosnoj sceni.

Vučević se na samom početku razgovora osvrnuo na vest da će predsednik Srbije danas prisustvovati obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini.

- Prošlo je 80 godina od kada je konačno zaustavljena fabrika smrti u Jasenovcu. Dobar deo nekadašnje Jugosdlavije je bio oslobođeb sredinom 1944, a logor Jasenovac je bio oslobođen pred kraj 1945. Neverovatno da je Jasenovac ostao neobjašnjiv, nemoguće da neko nije proglasio da to prvo zaustavite tu fabriku smrti. Važno je da mi ne zaboravimo taj tragični deo istorije, da nam se ne bi slično ponovo dogodilo. Ako se takve stvari zaborave, one se ponavljaju. Danas predsednik Vučić predvodi delegeciju Republike Srbije, ali zajedno sa predsednikom Dodikom i narodom RS, i nadam se da ćemo napraviti taj spomen komlepks posvećen žrtvama NDH i u Beogradu i u Gradini. Bilo bi značajno da Republika Srpska i Republika Srbija obeleže ta stradanja. Pogledajte kako jevrejski narod pamti i obeležava, ne postoji nijedno jevrejsko dete koje ne uči o holokaustu. Srpska i Srbija su od 2012. Postogli konsenzus da sve datume obeležavaju -reko je Vučević.

Vučević se osvrnuo i na izjavu na izjavu Miroslava Aleksića koji sada želi vandredne izbore.

Prvo su rekli da će revolucijom preuzeti vlast, a onda je držao konferenciju u Narodnoj skupštini gde je licitirao sa ministrima u Đilasovoj prelaznoj vladi. Kada je video da nema prelazne vlade, juče je izašao sa novim stavom, sada traži vanredne izbore. Imate još jedan momenat, studenti su došli do zaključka da insistiraju na izborima, ali da samo njihova studentsko - profesorska lista može da učestvuje na izborima. Čuo sam još luđu ideju da niko ne može da učestvuje osim dok plenumaši kažu da li mogu da učestvuju. To je valjda demokratija, da vas neko izbaci. Nemamo nameru da podučavamo druge. Oni su mislili da su studenti njihova pešadija, a ispostaviće se drugačije -rekao je Vučević.

Vučević je prokomentarisao i naredni sastanak premijera Đura Macuta i rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića.

- Nadam se da su predstavnici univerziteta i rektor iskreni u tim razgovorima, jer znam da je predsednik vlade Macut iskren da se dođe do rešenja. Da li je to moguće ili ne, vreme će pokazati i ne treba ga obeshrabrivati u tome. Nova vlada je relaksirana nekih momenata iz prošlosti. Neka mu to bude prednost. Nadam se će taj razgvoor biti dobar i na koristcelog društva i da će rektorski kolegijum shvatiti da će upropastiti na hiljade studenata, godinu ili dve. Video sam da je predsednik vlade spreman da se nađe i na Medicinskom fakultetu -rekao je Vučević.

Vučević se osvrnuo i na sahranu papa Franje koja je održana juče u Vatikanu, a kojoj su prisustvovali brojni vernici, ali i zvaničnici iz celog sveta.

- Mislim da smo se ogrešili i da nismo razumeli ulogu pape Franje, jer je on bio više nego korektan prema srpskom narodu. Nije popustio pod pritiscima da prizna lažnu državu Kosovo, a sa novim ćemo imati mnogo teži zadatak. On je bio i korektan po pitanju zahteva Rimokatoličke crkve iz Hrvatske po pitanju kanonizacije Stepinca, te dve stavri ne smeju da se zaborave. pokojni papa Franja je bio korektan po pitanju Srbije i našeg naroda, a ako to ne spomenemo, ogrešili smo se o Boga -rekao je Vučević.

Autor: Iva Besarabić