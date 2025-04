Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske prisustvovali su danas obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini.

- Želim da kažem da ovo mesto govori samo od sebe. Nije potreban nikakav zvučnik. Kada su me pitali šta je na mene ostavio najveći utisak od onoga što su činili da ubiju svakog Srbina, a to je da su malo dete ubacili u džak sa mačkom i taj džak bacili u Savu. Da li postoji gora smrt? Oni nisu samo ovde ubijali, nego su širom sela u NDH ubijali, i nema nijedno srpsko mesto gde nisu ubijani ljudi koji tu žive", rekao je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik obrativši se okupljenima koji su došli u Donju Gradinu, na pomen i odavanje pošte nevinim žrtvama ustaškog genocida tokom NDH u Jasenovcu.

- Nikada ne možemo da prihvatimo da je baš na ovom mestu ubijeno toliko Srba. 500.000 Srba, 33.000 jevreja i 40.000 Roma. I zadnji dan su ubijali. Znali su da su gotovi, ali hteli su da nastave da budu zločinci."

- Donja Gradina je simbol stradanja, koje svedoči o sistematskom ubijanju i tome da postoje monstrumi koji su hteli da zatru ceo jedan narod, ali da je današnje okupljanje dokaz da to nije moguće -rekao je Dodik i dodao:

- U pravu je predsednik Vučić. Njima ne treba jaka Srbija. Oni su zamislili da Srbija bude slaba. Koliko god pričali da moramo da se okrenemo novim realnostima, to ne možemo da prihvatimo. Kad smo se približili stabilnosti u regionu, i zahvalan sam predsedniku Vučiću što se izborio sa onima koji hoće da ruše. Na delu je obojena revolucija. Oni neće stati. U Nemačkoj pričaju kako su oni jedan narod, a nama pričaju kako smo mi bosanski Srbi. Nama je motivacija da političkim procesima dođemo do ciljeva. Ne želimo da niko strada ni sa naše, ni sa druge strane. Možete da radite ono što ste vekovima radili, ali nećete uništiti narodni zov, a to je da bude jedinstven. Ovaj narod zaslužuje da ima jedinstvenu državu, da se suprostavimo onima koji hoće da ruše našu crkvu. To vreme je prošlo", rekao je Dodik rekavši da kao dete Potkozarja ne samo da ne može da zaboravi nego ne može ni da oprosti Jasenovac i stradanje našeg naroda -rekao je Dodik.

