Omanja grupa studenata blokadera i blokadera već 14 dana pod opsadom drži zgrade javnog servisa - Radio-televizije Srbije (RTS) u Takovskoj ulici i Aberdarevoj, kao i studije u Košutnjaku, onemogućavajući zaposlenima u javnom servisu da dođu na svoja radna mesta.

Štaviše, od četvrtka ujutro blokaderi su uradili šokantnu stvar ne dozvolivši ulazak u zgrade RTS-a ni radnicima obezbeđenja što je izuzetno opasno zbog opasnosti od požara i poplava uz logično pitanje ko će da snosi odgovornost ukoliko se nešto desi.

"Ne tražimo gašenje RTS-a, već novi konkurs za REM"

Podsetimo, blokaderi su se juče oglasili saopštenjem u kom su naveli da ne pozivaju na gašenje javnog servisa, već da samo traže novi konkurs za izbor članova Saveta REM-a. U objavi poručuju da je njihov jedini zahtev poštovanje zakona i raspisivanje novog konkursa.

Međutim, iako je sednica skupštinskog Odbora za kulturu i medije koji se bavi tim pitanjem i REM-om zakazana još prošle nedelje upravo za danas, a na kojoj će biti preduzeto sve u cilju raspisivanja novog konkursa, blokaderi i dalje nastavljaju sa terorom iako je i ovaj njihov zahtev ispunjen. Upravo o tome je u nekoliko navrata protekle sedmice govorila i predsednica Skupštine Ana Brnabić koja je i potvrdila da je sednica zakazana za danas.

Zahtev ispunjen a i dalje nastavljaju s terorom ispred RTS

Na to šta se dešava ispred RTS, sinoć se osvrnuo i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji je izjavioda blokaderi kao radikalizaciju, odnosno krajnju meru svojih protesta, žele vanredne izbore što, prema njegovim rečima, ne nailazi na stoprocentnu podršku opozicionih stranaka.

Komentarišući poziv studenata iz Kosjerića da se 8. juna na lokalne izbore izađe sa jedinstvenom listom, Dačić kaže da je od početka blokada govorio da se radi o politizaciji same tragedije.

- Nikad nisam imao sumnje da iza svega sigurno stoji određena politička artikulacija. Mislim da trenutno još nije jasno koga hoće politički da artikulišu, zato što postoje različiti zahtevi i različiti stavovi različitih studenata, rekao je Dačić gostujući u emisiji "Hit tvit" na Pink televiziji.

Jedan od tih stavova, kako je rekao, jeste da studenti žele svoju listu i da opozicija ne učestvuje na potencijalnim izborima.

- Ko ne podrži studente, taj znači nije za njih. Ko se kandiduje na izborima, taj nije za njih. Oni na toj listi neće da imaju ni vladajuće, ni opozicione članove, istakao je Dačić.

On dodaje da mu je drago što je konačno sve dobilo političke obrise, jer je u javnosti reč "studenti" do sada davala drugačiji prizvuk.

- Sada imate očigledno aktere političke scene. Mi se vraćamo na to da nam partije više nisu potrebne, što je potpuno suprotno našem Ustavu. To je suprotno političkim odnosima širom sveta, jer danas svet funkcioniše na principima predstavničke demokratije. Znači narod odlučuje ko će u njegovo ime vršiti vlast u određenom periodu, kazao je on.

Opozicija je, kako ističe, najveći gubitnik celokupne situacije.

"Ko više računa na njih i ko ih pominje? Blokaderi ih ne žele uopšte, oni njima zabranjuju da učestvuju na izborima. Oni se njih stide", naglasio je ministar.

Dačić navodi da studenti blokaderi ne razmišljaju o završetku godine, ali i da su u velikoj dilemi zašto država ne dira one koji danima blokiraju RTS.

"To im se ne uklapa u koncept koji oni hoće", ocenio je Dačić i dodao da javni servis mora da funkcioniše.

Ministar ističe da je po pitanju situacije sa RTS-om razgovarao i sa predstavnicima zemalja Kvinte.

"Pitao sam ih šta da radimo. Svako ima državnu televiziju, javni servis. Vi znate šta je kazna za to, kod nas je ta kazna minimalna, do jedne godine. U Velikoj Britaniji od šest godina pa nadalje, ukoliko se prekine emitovanje BBC-ja. Mi nikome ne branimo da se okuplja, ali ako to okupljanje dovede do toga da RTS ne može da radi i da se prekine emitovanje programa, mi moramo da intervenišamo. Molim sve ljude da shvate da za policiju nije nikakav problem da nešto preduzme, ali u tim intervencijama uvek može da se desi da dođe do nekih povređivanja ili bilo čega drugoga", rekao je Dačić.

Na pitanje da li je tužilaštvo zaista pozvalo rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića na razgovor, Dačić kaže da je on vrlo verovatno dobio obaveštenje, a ne poziv.

Naglasio je da je dobro da se održi dijalog rektora i premijera Đure Macuta.

"Lično mislim da je dobro da taj dijalog traje, bez obzira na to da li je on uspešan ili nije, jer samo trajanje dijaloga govori o tome da se ipak nešto razgovara. Pritom, naš premijer Đuro Macut je idealan čovek za to jer on nema neku političku pozadinu, pa da sad neko kaže da ima neke zadnje namere", rekao je Dačić za Pink televiziju.

Podsetimo, skoro dvonedeljno blokadersko nasilje oličeno je i u blokadi saobraćaja na centralnim gradskim ulicama pa Beograđani iz dana u dan moraju da trpe taj teror već dve nedelje i da kasne na posao i s posla jer su stanice gradskog prevoza izmeštene, o danonoćnoj buci u Takovskoj ispod stambenih zgrada da se i ne govori.

Podsetimo, za saobraćaj su i dalje blokirane ulice oko zgrade RTS-a u Takovskoj, kao i ulica Kneza Višeslava na Košutnjaku. Raskrsnica Takovske i Svetogorske ulice, kao i raskrsnica ulica Ilije Garašanina i Takovske i dalje su blokirane kontejnerima.

RTS zbog blokade program emituje po izmenjenoj šemi, a javni medijski servis je saopštio da zaposleni uz velike napore realizuju i emituju program, uprkos nezakonitoj blokadi zgrade, studija, emisione i druge tehnike i progona novinara i snimatelja na terenu.

RTS je zbog blokade podneo prijavu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu protiv NN lica.

Studenti u blokadi blokiraju RTS od 14. aprila u 22 časa, a naveli su da će blokada trajati dok se ne raspiše novi konkurs za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije ili "dok se ne ugasi RTS".

Autor: D.B.