'SVI ĆE BITI PROCESUIRANI' DAČIĆ O BRUTALNOM NASILJU U NOVOM SADU: Ovo se do sada nikada nije desilo! Opkolili su kola Hitne pomoći gde je ležao povređeni dekan!

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sazvao je vanrednu konferenciju za novinare povodom jezivog nasilja u Novom Sadu na fakultetu za sport i fitičko obrazovanje.

- Da im se omogući normalan rad, s obzirom da grupa nepoznatih osoba se nalazi unutra i ne dozvoljava im da rade. Policija je bila na zadatku, napadnuta je tokom vršenja istog, i uz minimalnu upotrebu sredstava prinude, samo da odvrati napad na sebe, smo intervenisali, u najmanjoj mogućoj meri. Policija je napadnuta čim je došla. Napanuta vređana, gurana... Došlo je do divljanja i unutraz zgrade. Bile su tu barikade, od strane dekana je dentifikovan mali broj studenata tog fakulteta. Najstrašnije je što je povređen dekan i profesor fakulteta - rekao je Dačić, pa dodao:

- Ovde imamo i opozcione akiviste, Brković, Pribić i ostali. Dvoja kola hitne pomoći su blokrana, ne mogu da izađu odatle. Izbušene su gume, udarali su po prozorima kola hitne pomoći To se nikada do sada nikada nije desilo. Da profesor i dekan bude ovako napadnut - dodao je on.

Kako je istakao, policija je odvela dekana do bolnice, odnosno do Kliničkog centra, a Hitna pomoć je tu ostala, dodao je potom.

- Biće odmah podnete krivične i prekršajne prijave protiv svih onih koji su u ovome učestvovali - naveo je Dačić.

Pozvamo sve da se odgovorno ponašaju, policija ne može da dozvoli nasilje, podvukao je ministar spoljnih poslova.

- Dekan je oboren na zemlju, postoje snimci... Svako ko je učestvovao u poređivanju dekana, ostalim krivičnim delima, unitavanje imovine... protiv svih će biti podnete krivične prijave. Upozoravamo... Imamo povećan stepen ansilja prema državnim organima, a to je policija. Mi smo pozvani od strane uprave tog fakulteta. Vasiljević je dobio taj poziv... I tu se kaže da se na fakultetu nalaze nepoznate osobe koje blokiraju rad... - rekao je potom.

- Najstrašnije je to što Hitnoj pomoći nije dozvoljeno da odveze povređeno lice. da li ste čuli nekada za takav slučaj? To zaslužuje najstrašniju moguću osudu. To se sne sme tolerisati - rekao je ministar unutrašnjih poslova.

Podsetimo, ispred te obrazovne ustanove danas je brutalno vređan, psovan i fizički napadnut dekan DIF-a, profesor Patrik Drid, kog su nasilnici blokaderi oborili na zemlju. Pošto je uveden u kola hitne pomoći, blokaderi predvođeni Dinkom Gruhonjićem i Brajanom Brkovićem, sprečili su da sanitet ode s lica mesta u najbližu medicinsku ustanovu što je dosad najmonstruozniji oblik blokaderskog nasilja - sprečavanje da se čoveku ukaže neophodna hitna medicinska pomoć.

Pre toga, okupljeni blokaderi jutros su sprečavali dekana i profesore tog fakulteta, kao i studente koji hoće da se vrate na nastavu, da uđu u zgradu fakulteta, a dekan Drid je rekao da među blokaderima ne vidi studente koji studiraju na DIF-u.

Autor: D.B.