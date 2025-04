Šef katedre za vazduhoplovna prevozna sredstva na Saobraćajnom fakultetu Olja Čokorilo osudila je divljački napad na dekana DIF Patrika Drida, upozoravajući studente blokadere da nije najbolji način da napadate one koji vam žele najbolje.

- Dragi moji (naši) studenti, najoštrije osuđujem napad na kolegu, dekana prof. dr Patrika Drida. Zar smo mi došli u fazu da zaslužne građane, profesore, docente, asistente osuđujemo zbog borbe da očuvamo integritet naših Univerziteta, naše naučne zajednice. Evo možete i mene da osudite kao osobu koja je ceo život posvetila edukaciji mladih, najpre kao trener, zatim kao asistent i nastavnik, profesor, i ja sam bila zaslužni građanin koji je svoju mladost ostavila na "tatamiju" kao reprezentativac Jugoslavije, zatim Srbije i Crne Gore i na koncu Srbije i odrekla sam se svih titula i uspeha kao i prof dr Drid kako bih svoja znanja stavila na "raspolaganje" svojim studentima - navela je Čokorilo i istakla:

- Vi verovatno ne razumete šta znači kada ispred svoje države stanete na pobedničko postolje, kada čujete "Hej Sloveni" ili kasnije "Bože pravde", kada se u vašu čast podignete zastava vaše države....

Profesorka Čokorilo je navela da joj je drago da su studenti osvestili svoje namere, ali da nije najbolji način da napadate one koji vam žele najbolje.

-Vi ste mladi ljudi i ako želite da menjate sistem, molim vas beskrajno, vratite se u amfiteatre, pustite nas da vam prenesemo naša znanja i onda onda se u privredi, industriji, nauči borite za vaše ideje i vizije. Mi, mi ćemo uvek kao vaši profesori biti tu za vas da vam prenosimo znanje i iskustvo i da neprestano gradimo sve za šta se vi zalažete. Molim vas, nasilje nije opcija, tu smo za vas kao profesori, mentori - napisala je profesorka Čokorilo.

Dekana uatrika Dirida juče su napali razulareni blokaderi, a kako kaže bio je spreman i da će ga ubiti.

- Bio sam spreman da će me ubiti. Meni je koleno bilo dislocirano. Nisam mogao da ustanem ni da se branim u tom momentu. Kako su me svukli na stepenice, iskocilo mi je levo koleno. Rukom sam uspeo da vratim koleno u zglob. Doveli su me potom do saniteta, gde su nastavili sa vređanjem i udaranjem - objasnio je Drid.

Autor: Iva Besarabić