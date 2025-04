VREMENSKA PROGNOZA: Jutro hladno, ponegde i prizemni mraz, tokom dana sunčano i veoma toplo: Temperatura do 27 stepeni

U Srbiji u sredu ujutro vedro i sveže, u dolinama i kotlinama sa maglom, dok se na jugu i jugoistoku očekuje slab prizemni mraz. Tokom dana očekuje se sunčano i toplo.



Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 1 na jugoistoku do 11 na severu Srbije, maksimalna dnevna od 23 do 27°C.

U Beogradu u sredu sunčano i toplo.

Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Jutarnja temperatura 11°C, maksimalna dnevna 25°C.

