'NE MOŽETE DA IMATE DVOSTRUKI PRISTUP' Vučić sasuo istinu svetu u lice o Dodiku: Ne možete da gonite čoveka zbog verbalnog delikta

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, govoreći iz SAD, dotakao se i Republike Srpske i predsednika Milorada Dodika.

- Juče sam razgovarao i sa Đulijanijem oko Republike Srpske. Jedno je šta Amerikanci razumeju. Ne možete da imate dvostruki pristup pa da bombardujete Srbe mimo UN. A u Ukrajini sve kontra. To se pre svega odnosi na Evropljane, jer Republikanci to ovde odlično razumeju. Ne možete u Sarajevu stalno da govorite "Kosovo je nezavisno", a onda "Dodik je zločinac." Ne možete da gonite čoveka zbog verbalnog delikta, to ne postoji ni u jednoj banana državi- rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić