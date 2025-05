'NISU USPELI DA ME SRUŠE' Vučić: Narod je bio uz mene, narod je moja snaga (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je obraćajući se iz Majamija rekao da su milijarde bile uložene u njegovo rušenje.

- Milijarde su uložene u moje rušenje, i nisu uspeli da me sruše. Narod je bio uz mene, narod je moja snaga- napisao je predsednik Vučić na svom instagram nalogu avucic.

- Kao politički veteran dobro razumem interese Srbije, bolje nego većina drugih. Ja se ne rukovodim ličnim interesima, hoću li biti na vlasti ili neću, mene da uplaše time goniće te taj i taj, organizovaćemo ti, organizovali ste mi, milijarde su uložene u moje rušenje i niste uspeli da me srušite. I kao što sam vam obećao pre 12 godina, otići ću sam iz politike, a ne zato što će neko da me sruši, a ponajmanje neko spolja. To bi za mene bila najveća sramota. I zato sam se tako žestoko usprotivio i tako snažno usprotivio, iako je u pojedinim trenucima delovalo kao da sam usamljen, nisam bio usamljen, narod je bio uz mene i zahvalan sam tim ljudima koji su i tu vrstu rada i tu vrstu predstavljanja Srbije i samostalnog donošenja odluka podržavali u svakom trenutku- rekao je predsednik Vučić.

Autor: Jovana Nerić