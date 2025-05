Jovanov o Ponošu: To što ne propušta priliku da se priključi bljuvotinama hrvatskih medija, naravno nije slučajno

Član Predsedništva Srpske napredne stranke i šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov, komentarisao je danas izjave opozicionog poslanika Zdravka Ponoša, povodom pogoršane zdravstvene situacije predsednika Aleksandra Vučića, zbog čega je morao da se vrati iz SAD.

Verovatno mu isti izvor opet dostavlja "informacije"!

To što ne propušta priliku da se priključi bljuvotinama hrvatskih medija, naravno nije slučajno.

To što ne propušta priliku da pokaže koliki je bednik, je već stvar karaktera.

Međutim, čak i da su njegove laži i izmišljotine istina, jedini general u istoriji srpske vojske koji je bio nosač torbe jednom ministru, morao bi da razmisli sa kim bi to on mogao da se vidi i za deset puta veće sume od onih koje navodi u svojim izmišljotinama. Ko bi to njega primio? Ko bi tim zvaničnicima objasnio sa kim uopšte treba da se vide?!

Ipak, najjadnije od svega je da lik koji je stajao mirno pred desetim zamenikom šestog pomoćnika nekog ambasadora, bilo kome bilo šta priča o međunarodnim odnosima. Pa čak i kad izmišlja i laže. On može da priča samo o tome da li je Jeremićeva torba bila teška i da li ga je drška Jeremićeve torbe žuljala, jer je to sve od diplomatije što je u životu video.

Najzad, on, koji za Srbiju i srpski narod ni zanokticu nije želeo da povredi i koji je pobegao i sakrio se kad god je ovu zemlju morao da brani, jer mu je to bila obaveza, sve i da hoće ne može da razume da postoje ljudi poput predsedika @avucic koji su spremni i da se po cenu svog zdravlja bore za Srbiju i njene interese.

Autor: Pink.rs