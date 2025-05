VUČIĆ NAPUSTIO VMA! Ministar Mali otkrio kako se oseća predsednik Srbije: Kaže da se oseća bolje!

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali otkrio je kako se oseća šef države.

Kako je najavljeno, ministar Mali govori detaljno o zdravstvenom stanju predsednika, jer je bio pored njega u trenutku kada mu je pozlilo.

- Izašao je sa VMA nakon 17 časova, čuo sam se s njim, kaže da se oseća bolje. Čim smo sleteli u Beograd, otišao je na VMA. Ali ono što je istina, o čemu je i doktor govorio, Suzana Vasiljević i ja, nismo videli situaciju istim očima, kao što je on video. To je trajalo duže, ali... Mi smo se pripremili za taj sastanak, i za taj dolazak u SAD, bilo nam je važno da pokušamo da što više tih problema rešimo u direktnom kontaktu tamo - rekao je ministar Mali.

Kako je dodao, pripremali su se za neformalni razgovor između dva lidera.

- Taj razgovor je trebao juče da se dogodi, ali on se odjednom osetio loše. Ali teško mi je da o tome govorim. Ja se nadam njegovom brzom oporavkom, nije ovo prvi put da mu se ovo dešava, treći, četvrti već... To je za mene najvažnije, ali ono što se desilo ne gledamo na isti način, ali dobro, tu su doktori. Po meni prioritet svih prioriteta je Vučićevo zdravlje! Dakle, nikakav tu kompromis niko nije želeo da pravi, osim, nažalost, njega samog - odgovorio je.

- Nalaze zna samo doktor Dinčić, i zbog njegovog stanja, i ono što je predsednik hteo da prenesem večeras je da mu je bolje, jak je čovek i ne sumnjam u njegov brz oporavak.

"Svašta sam danas pročitao i video..."

Ministar je istakao da su posetu dugo planirali, i da nisu hteli da izađu sa tom vešću, danas su trebali da imaju sastanak sa ministrom finansija Skotom Besentom — da se razgovara o onome što je bitno za građane Srbije.

- Oni su zaduženi za tarife, i kruna naše posete su bili ti sastanci, da dođemo nazad u Srbiju sa rezultatima. I naravno, morali smo da otkažemo sve sastanke, ali dobro, imaćemo priliku da ih ponovo organizujemo. Svi prioriteti su naravno Vučićevo zdravlje, ali sve ostalo rešićemo u narednih nekoliko nedelja, meseci, na kraju krajeva, nije ni važno - istakao je.

O negativnim komentarima i pisanjima medija

Mali je istakao da ne zna da li će predsednik putovati u Moskvu 9. aprila, jer je rano da o tome priča, a potom da je svašta pročitao u vestima otkako su sleteli u Beograd.

- Video sam lešinarsko komentarisanje, i opozicije i ostalih, ali moja poruka je Srbija će pobediti! Znajući njega i građane Srbije, Srbija će pobediti. Neka ih je sramota sve ono što su pisali i komentarisali o njegovom zdravstvenom stanju!

Ministar je najavio da će se predsednik obratiti uskoro kada se bude osetio bolje.

- Kada me je zvao pre sat vremena, on mi je rekao da treba da nastavimo da obilazimo Srbiju, da zovem premijera, ministre... Verovali ili ne, ali sam mu rekao "hajde malo stani, hajde lezi", nastavićemo da radimo, moramo da nastavimo da gradimo lepšu budućnost, ali to mu je bila tema pre sat vremena. Još jednom bolje nam je predsednik, naređeno mu je mirovanje, obratiće se sa detaljima šta i kako želi kada mu bude bolje - rekao je Mali.

Dodao je da je njegova želja da se oporavi što pre, i da ne može da "ukoči" jer je Srbija njegov život.

- On obilazi okruge, mi ćemo nastaviti da obilazimo okruge. Imamo velike izazove spolja, imamo velike izazove iznutra. Dakle, imamo pad ekonomske aktivnosti, kao što znate, ne želimo ni na koji način da ugrozimo naš životni standard, naših građana Srbije. Dakle, moramo da radimo, moramo da nastavimo, da jednostavno gradimo tu lepšu budućnost, da se bavimo i eksportom i svim ostalim stvarima.

O posetama državnika

- Ako ode u Moskvu, tu je i predsednik Brazila, Kine, Rusije... Recite da li postoji lider u svetu koji se tako često viđa sa liderima u svetu? Nema! To govori o njegovom imidžu, poštovanju, ali ne samo njega, već cele Srbije, jer on predstavlja svoju zemlju. Nakon nekoliko dana se vraća obavezama, i nastavljamo da radimo - završio je ministar za RTS.

Ministar je rekao da Vučić ide 150 na sat kada je u pitanju Srbija. Najavio je da Evropskog saveta, Antonio Košta, dolazi u Srbiju najverovatnije 11., 12. maja-.

- Kada je Srbija u pitanju, dakle, mora da ide 120 na sat ili 150 na sat i jednostavno taj stres i sve to i taj umor ga je sustigao, ali još jednom, da ne ulazimo u detalje, idemo dalje i Srbija je pobedila.

Predsednik Vučić se vratio iz SAD pre vremena Podsetimo, predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću je naglo pozlilo tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama. U tom trenutku sa njim su u sobi bili ministar finansija Siniša Mali i Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Srbije. Nakon pružene lekarske pomoći i posle pregleda predsednik Vučić je doneo odluku da se vrati u Srbiju, zbog čega je bio onemogućen da se pojavi na glavnim događajima zbog kojih je došao u Ameriku.

Podsetimo, dr Dragan Dinčić danas je izneo detalje o Vučićevom zdravstvenom stanju.

- Dugo godina unazad učestvujem u praćenju lečenja predsednika Srbije. U poslednjih 10 godina slične tegobe je imao u tri navrata, vezane za visok krvni pritisak. Tokom boravka u Americi je osetio bol u grudima, koji je bio snažan, kratko je trajao. On je rekao da je bol trajao nekoliko sekundi, dok oni koji su bili sa njim u prostoriji tvrde da je bol trajao duže. Uzeo je dodatnu terapiju koja je bila dosta intenzivna. Nakon terapije pritisak mu je bio 165 kroz 89. To znači da je pre uzete terapije bio znatno viši nego tada na merenju. Predsednik je suprotno predlogu lekara u Americi, doneo odluku da se avionom vrati u zemlju. Na VMA je stigao oko 13 sati danas i nije imao tegoba, dobro se osećao - rekao je dr Dinčić.

Kako je rekao dr Dinčić, konzilijum je odlučio da mu promeni terapiju. On je dodao da će predsednik u narednih sat vremena napustiti VMA, ali da nije realno očekivati da se odmah vrati radnim obavezama.

Autor: Jovana Nerić