'ON JE ČOVEK OD REČI' Siniša Mali o mogućem Vučićevom odlasku u Moskvu povodom Dana pobede: Znajući njega...

Ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali izjavio je danas da ne zna da li će predsednik Srbije Aleksandar Vučić 9. maja otići u posetu Moskvi za Dan pobede i naveo da je poseta Sjedinjenim Američkim Državama bila dugo planirana.

- Jedino što mogu da kažem, znajući njega, s obzirom na to da je čovek od reči, a dao je reč da će tamo biti, pretpostavljam, da će svoju reč i ispuniti, ali ja to u ovom trenutku ne mogu da vam kažem - rekao je Mali.

Ukazao je da je poseta SAD bila dugo planirana i da je pored sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom trebalo da se održi i sastanak sa ministrom finansija Skotom Besentom.

- Trebalo je danas da imamo, ako se ne varam, sastanak i sa ministrom finansija Skotom Besentom, u organizaciji, zajedno sa našim prijateljem (Ričardom) Grenelom, da razgovaramo o onome što je važno za građane Srbije. Ministarstvo finansija SAD je ministarstvo koje, s jedne strane, reguliše davanje ili oduzimanje licence Naftne industrije Srbije (NIS) dakle, zaduženo je za skidanje sankcija NIS-u i ono je direktno zaduženo za tarife. Dakle, nama su tarife izuzetno važne - rekao je Mali.

Dodao je da je trebalo da taj sastanak bude pored sastanka sa Trampom, kako je rekao, "kruna posete".

- Dakle, da dođemo nazad u Srbiju sa rezultatima, da smo nešto uradili što je bilo konkretno za građane Srbije, što direktno utiče na njihov život - rekao je Mali i dodao da će biti ponovo prilika za razgovor, jer je trenutno predsednikovo zdravlje najvažnije.

Dodao je da je u ovom trenutku najvažnije da se predsednik Vučić oporavi i da se njegovo zdravstveno stanje reši.

Govoreći o telefonskom razgovoru koji je pre sat vremena obavio sa predsednikom Vučićem, Mali je rekao da mu je Vučić tada rekao da treba da nastave da obilaze Srbiju.

- Ja sam mu rekao "stani, malo lezi, Srbija će nastaviti da radi i da se gradi". Mi se bavimo time. On obilazi okruge, mi ćemo nastaviti da obilazimo okruge. Imamo velike izazove spolja, imamo velike izazove iznutra, dakle, imamo pad ekonomske aktivnosti. Ne želimo ni na koji način da ugrozimo naš životni standard - rekao je Mali.

Dodao je da će nastaviti da grade lepšu budućnost za građane Srbije i da će se baviti međunarodnom izložbom Ekspo koja će se 2027. godine održati u Srbiji, ali i drugim projektima.

- Bolje nam je predsednik. To mi je rekao da prenesem svim građanima Srbije. Naređeno mu je mirovanje. On je otkazao sve aktivnosti i obaveze u narednih par dana. Kada se bude oporavio obratiće se javnosti - rekao je Mali.

Istakao je da je glavna poruka ''da će Srbija pobediti i da će predsednik Vučić pobediti i da nikada jače neće izaći iz ovoga''.

- Svaki izazov do sada smo pobedili, svaki problem smo rešili, zajedno ćemo proći i kroz ovo i moja želja je da se on što pre i što bolje oporavi. On ne može da se promeni - kada je Srbija u pitanju, on mora da ide 120 na sat ili 150 na sat, jednostavno taj stres i umor su ga sustigli. Idemo dalje i Srbija pobeđuje - poručio je Mali.

Autor: Jovana Nerić