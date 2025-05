ALEKSIĆ UGASIO SVAKI NADU BLOKADERA I OPOZICIJE ZA PRELAZNOM VLADOM: To je završena priča!

Miroslav Aleksić o zahtevu blokadera i dela opozicije da se formira "prelazna univerzitetska vlada"

"To je trebalo da bude zahtevano pre 15. marta pa da 15. marta to bude predstavljeno i da svi stanemo iza tog zahteva ali TAJ VOZ JE PROŠAO, TO JE ZAVRŠENA PRIČA!"