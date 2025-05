'VUČIĆ JE DOBRO' Vučević oštro osudio pozive na smrt predsednika: Ne prizivajte nikome nesreću, može da vam se vrati

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobro nakon što mu je pozlilo prilikom posete Sjedinjenim Američkim Državama i osudio pozive na smrt predsednika Vučića i, kako je rekao, druge morbidne objave na društvenim mrežama.

- Imali smo more tvitova, od onih najmorbidnijih da žele predsedniku smrt i najtežu bolest. Ne prizivajte nikome nesreću, postoji nepisano pravilo da može da vam se vrati. Čovek koji je iole kućnog vaspitanja to ne bi poželeo nikome. To ne rade pristojni i normalni ljudi - rekao je Vučević za TV Hepi.

Kako je dodao, osporavalo se prisustvo predsednika Vučića u SAD, prilikom čega ništa nije dokazano od tih tvrdnji.

- Ništa nisu dokazali, pričali su samo šta njima odgovara. Čak je Ričard Grenel reagovao, koji je predsedniku poželeo brz oporavak. Onda su razrađivali da su se (predsednik Slovačke Robert) Fico i Vučić naprasno razboleli da bi izbegli proslavu 9. maja. Oni navijaju da je takav scenario kakav opisuju kroz svoje tvitove, ali to je nemoguće, jer bi Bela kuća demantovala. Te stvari su lako proverljive - rekao je Vučević.

Dodao je i da Srbija ima dobre odnose sa SAD i da treba da gradimo još bolje odnose sa administracijom predsednika Donalda Trampa.

Vučević je naglasio da je za njega najbitnije da se predsednik Vučić vratio u državu, da su ga pregledali naši lekari i dodao da on mora da vodi računa o svom zdravlju, jer predstavlja i državu Srbiju.

Autor: S.M.